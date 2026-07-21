Zeekr 009 Siap Ramaikan Segmen MPV Listrik Premium di Tanah Air

Zeekr 009 yang rencanannya akan dipasarkan di Indonesia. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Geely Group semakin serius memperluas bisnisnya di Indonesia dengan menyiapkan kehadiran merek kendaraan listrik premium Zeekr.
Setelah sempat diperkenalkan pada 2024, kini Geely memberi sinyal kuat bahwa Zeekr akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk menggarap pasar mobil listrik premium, termasuk segmen MPV listrik premium yang pertumbuhannya terus meningkat.
Langkah tersebut mengemuka dalam ajang "Geely Refining Tomorrow" yang berlangsung di Mandalika International Circuit, Lombok.
Dalam kesempatan itu, Geely menampilkan sejumlah model unggulan Zeekr kepada awak media dan mitra bisnis sebagai gambaran arah pengembangan bisnis grup di Indonesia.
Dua model yang menjadi sorotan adalah Zeekr 009 dan Zeekr 7X. Kehadiran keduanya memperlihatkan bahwa Geely tidak hanya berfokus pada kendaraan bermesin konvensional (ICE) maupun mobil listrik untuk pasar massal, tetapi juga mulai membidik segmen kendaraan listrik premium di Indonesia.
Vice President of Geely Automobile International Corporation, Evin Ye, dalam keteranga resminya (20/7) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam strategi ekspansi global perusahaan.
"Melalui acara ini, kami menunjukkan bagaimana kekuatan Geely sebagai grup otomotif global mulai kami hadirkan secara lebih lengkap di Indonesia, baik melalui lineup kendaraan energi baru, ICE, hingga premium-luxury melalui brand Zeekr," ujar Evin Ye
Dari dua model yang ditampilkan, Zeekr 009 diperkirakan menjadi produk yang paling sesuai dengan karakter pasar Indonesia.
MPV listrik premium ini menawarkan kabin lapang, material interior berkualitas tinggi, serta beragam fitur kenyamanan yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara mewah, baik untuk penggunaan keluarga maupun kebutuhan eksekutif.
Sementara itu, Zeekr 7X hadir sebagai SUV listrik premium yang mengedepankan performa tinggi. Mobil ini menawarkan akselerasi responsif, pengendalian yang stabil, serta kenyamanan berkendara yang tetap optimal di berbagai kondisi jalan.
Apabila nantinya dipasarkan secara resmi melalui agen pemegang merek (APM), Zeekr 009 diprediksi akan menjadi pesaing baru di kelas MPV listrik premium dan memperketat persaingan dengan model-model yang lebih dahulu hadir di segmen tersebut.
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