Aki Motor Cepat Tekor? Ini 7 Kebiasaan yang Diam-Diam Jadi Penyebabnya

Ilustrasi mekanik mengecek aki motor. (Istimewa)
JawaPos.com - Aki menjadi salah satu komponen penting pada motor, terutama untuk menunjang sistem kelistrikan dan proses menyalakan mesin. Namun, tidak sedikit pengendara yang baru menyadari kondisi aki ketika motor mulai sulit distarter atau sistem kelistrikan tidak bekerja seperti biasanya.
Aki yang cepat tekor tidak selalu disebabkan usia pemakaian. Kebiasaan sehari-hari saat menggunakan dan merawat motor juga bisa membuat daya aki lebih cepat berkurang.
Lantas, apa saja kebiasaan yang bisa membuat aki motor cepat tekor?
1. Motor Jarang Digunakan
Motor yang terlalu lama tidak digunakan tetap bisa mengalami pengurangan daya aki. Sistem kelistrikan tertentu masih membutuhkan sedikit energi meskipun mesin dalam kondisi mati.
Jika motor hanya digunakan sesekali, aki bisa kehilangan daya secara perlahan hingga akhirnya tidak cukup kuat untuk menghidupkan mesin. Untuk motor yang jarang digunakan, kamu bisa menyalakannya secara berkala atau mengikuti rekomendasi perawatan dari pabrikan.
2. Sering Menggunakan Aksesori Tambahan
Pemasangan aksesori seperti lampu tambahan, klakson aftermarket, USB charger, atau perangkat kelistrikan lainnya dapat menambah beban pada sistem kelistrikan motor.
Jika kebutuhan listrik aksesori terlalu besar atau pemasangannya tidak sesuai, aki dan sistem pengisian dapat bekerja lebih berat. Karena itu, pastikan aksesori dipasang dengan benar dan sesuai kemampuan sistem kelistrikan motor.
3. Sering Menyalakan Kelistrikan Saat Mesin Mati
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