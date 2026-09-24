Wuling Darion EV dan PHEV: MPV 7-Seater Cocok untuk Keluarga Modern!



JawaPos.com - Punya tujuh kursi belum tentu cukup untuk disebut mobil keluarga masa kini. Ruang kabin harus lega, akses keluar-masuk harus praktis, dan teknologi penggeraknya juga mulai dipertimbangkan.

Di tengah perubahan kebutuhan tersebut, Wuling Darion EV dan Darion PHEV mencoba menawarkan wajah baru MPV keluarga lewat kombinasi tujuh tempat duduk dan teknologi elektrifikasi.

Keduanya tetap menjaga ciri khas sebuah MPV, yaitu menekankan ruang luas dan kemudahan penggunaan, sekaligus menyediakan teknologi listrik untuk mendukung mobilitas keluarga zaman sekarang.

Tetap Utamakan Sifat MPV Bagi keluarga, jumlah kursi tetap menjadi salah satu hal yang penting dipertimbangkan saat memilih mobil.

Banyak pengguna membutuhkan kendaraan untuk mengantar anak ke sekolah, beraktivitas bersama pasangan, atau pergi bareng orang tua serta anggota keluarga lainnya.

Maka konfigurasi tujuh penumpang menjadi salah satu kelebihan dari Darion EV dan Darion PHEV. Ruang kabin luas memberi keleluasaan bagi penumpang yang duduk di tiga baris kursi.

Selain mengangkut penumpang, ruang kabin yang fleksibel juga diperlukan ketika keluarga harus membawa barang bawaan dalam jumlah lebih banyak.

Karakter tersebut menjaga keduanya tetap sesuai dengan berbagai kebutuhan.

Pada hari kerja, mobil bisa digunakan untuk bergerak ke berbagai tempat di dalam kota. Sementara di akhir pekan, kabin yang bisa menampung tujuh penumpang bisa digunakan untuk perjalanan bersama keluarga.