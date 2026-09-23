Mobil Listrik Mulai Jadi Pilihan Utama, Atto 1 Terlaris Nasional pada Agustus 2026

Pengunjung melihat mobil BYD Atto 1 pada pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 di Ice BSD, Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kendaraan bertenaga listrik yang sebelumnya sering dianggap alternatif, kini mulai jadi pilihan utama konsumen. Bahkan BYD mencatat Atto 1 penjualannya paling laris nasional Agustus 2026.
Berdasarkan data penjualan Januari-Agustus 2026, pasar kendaraan energi baru (New Energy Vehicle/NEV) terus tumbuh positif.
Pada Agustus, penjualan NEV naik 22 persen dari bulan sebelumnya, sementara BYD Atto 1 mencatat wholesales 5.560 unit, tumbuh 31 persen secara bulanan.
Pencapaian tersebut menempatkan Atto 1 sebagai model dengan penjualan tertinggi di Indonesia pada Agustus 2026. Di segmen Low & LCGC Hatchback, Atto 1 menguasai pangsa pasar 44 persen.
Pertumbuhan Atto 1 terjadi di tengah pasar kendaraan listrik yang terus berkembang.
Pada semester pertama 2026, penjualan Battery Electric Vehicle (BEV) nasional sudah melampaui 84 ribu unit, naik lebih dari dua kali lipat dibanding periode sama 2025.
Produk elektrifikasi kini tidak hanya hadir di segmen tertentu, tetapi mencakup hatchback, city car, sedan, SUV, hingga MPV.
Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengatakan, pencapaian Atto 1 jadi gambaran meningkatnya penerimaan kendaraan energi baru di tanah air.
“Agustus 2026 menjadi momentum yang menggembirakan bagi perkembangan kendaraan energi baru di Indonesia. Ini menunjukkan elektrifikasi tidak lagi solusi alternatif, tetapi bagian arus utama mobilitas masyarakat Indonesia,” ujar Luther Panjaitan dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/9).
BYD Atto 1 membukukan wholesales 5.560 unit pada Agustus 2026. Angka ini naik 31 persen dibanding bulan sebelumnya.
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