Pesaing BYD Atto 1 dan Geely EX2, Chery Luncurkan Model Termurah Q!
JawaPos.com - Chery Indonesia resmi memperkenalkan model terbarunya, Chery Q, ke pasar Tanah Air pada Senin (18/5). Model ini sendiri merupakan yang termurah dimiliki Chery dan siap bersaing dengan kompetitor seperti BYD Atto 1 ataupun Geely EX2.
Budi Darmawan, Vice Country Director Business Unit Chery Indonesia mengungkapkan bahwa Q sendiri dibuat untuk generasi konsumen yang disebut Q.
"Generasi Q adalah yang generasi mementingkan mobilitas pintar kepraktisan dan kenyamanan. Kami wujudkan semua permintaan itu dalam satu produk yang kami sebut Chery Q," kata Budi Darmawan pada saat perkenalan Chery Q.
Tak hanya mengusung desain dan konsep yang menyasar kalangan muda, Chery Q juga dibekali kemampuan pengisian baterai cepat. Mobil listrik ini diklaim dapat mengisi daya dari 30 persen hingga 80 persen hanya dalam 16,5 menit menggunakan fitur fast charging.
Sejumlah fitur modern turut disematkan pada mobil ini, seperti V2L 6,6 kW, autonomous parking assist, hingga kamera 540 derajat.
Untuk harga, pihak Chery masih memberi bocoran kisaran di level “Rp200 jutaan”. Adapun banderol resminya dijadwalkan diumumkan saat peluncuran resmi pada kuartal III 2026.
Teruntuk warna, model ini hadir dalam tiga pilihan warna, yakni Dusk Purple, Oak Latte, dan Spark White.
Di pasar, Chery Q nantinya akan berhadapan dengan BYD Atto 1 yang dipasarkan mulai Rp 199 juta hingga Rp 245 juta, serta Geely EX2 dengan rentang harga Rp 239,9 juta sampai Rp 269,9 juta.
