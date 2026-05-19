Chery Q Siap Mengaspal di Indonesia, Harga Final Baru Diungkap Kuartal III

JawaPos.com - Chery Q resmi diperkenalkan di Indonesia. Namun, harga resminya belum terungkap dan perusahaan hanya mengungkap harganya bakal Rp 200 jutaan.

Strategi seperti ini sering dilakukan oleh produsen otomotif asal Tiongkok ini. Saat memperkenalkan Chery Tiggo 5X, harga pre-booking yang diumumkan berada di angka Rp 249-275 juta. Namun, saat resmi diluncurkan harganya lebih murah lagi di angka Rp 239-269 juta.

Meski begitu, pre-booking Chery Q telah dibuka bagi para peminatnya. Periode pemesanan awal akan dibuka hingga 15 Juli 2025 tanpa kuota maksimal.

Bagi pelanggan yang melakukan pemesanan pada periode tersebut, Chery menyediakan bonus “Sigma Package”.

Paket ini mencakup fitur power tailgate untuk membuka dan menutup bagasi secara otomatis, autonomous parking assist yang membantu parkir secara cerdas, velg khusus berukuran 17 inci (43,18 cm), serta external communication audio.

Jika dihitung secara keseluruhan, nilai tambahan fitur tersebut mencapai sekitar Rp40 juta.

Saat ditanya mengenai kapan harga resminya diumumkan, Zeng Shuo, President Director Chery Group Indonesia mengungkap bahwa harga resmi akan diketahui pada Kuartal III.

“Mudah-mudahan kita tunggu di Q3 juga, untuk harga. Dia ada banyak faktor, ada kita tunggu, kita lagi analisis sama finalising yang harga nanti untuk Chery. Jadi kita sabar dulu karena faktornya ada banyak, masih berubah-ubah terus,” kata Zeng Shuo di sela-sela perkenalan Chery Q di Jakarta Barat, Senin (18/5) malam.

Sementara itu, dia tak menutup kemungkinan perubahan harga Chery Q saat pre-order dengan official launching. Dia menganggap segala hal masih terdapat banyak faktor yang bisa berubah-ubah.