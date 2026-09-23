Nissan Dikabarkan akan Hidupkan Kembali Pixo sebagai Mobil Listrik

JawaPos.com - Nissan dikabarkan akan menghidupkan kembali Pixo sebagai mobil listrik. Model itu awalnya kendaraan berbahan bakar bensin yang dipasarkan di Inggris dengan harga terjangkau pada 2009.

Menurut siaran Arena EV, perusahaan otomotif asal Jepang itu akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam aliansi mereka untuk menghidupkan kembali Pixo alih-alih merancangnya dari nol.

Nissan Pixo baru akan hadir sebagai kembaran teknis Renault Twingo E-Tech, dan diproduksi di lini perakitan yang sama di pabrik Renault di Novo Mesto, Slovenia.

Prototipe awal mobil yang tertangkap kamera menunjukkan Pixo baru berbentuk mungil dan tegak seperti Renault Twingo, tetapi bagian depannya menampilkan kekhasan mobil Nissan, dengan daytime running light berbentuk bulat yang terlihat jenaka.

Perancangan desain kendaraan tersebut menurut keterangan sumber internal perusahaan terinspirasi dari model-model mobil Nissan pada era akhir 1980-an seperti Figaro, Be-1, dan Pao, yang hadir dengan tampilan retro.​​​​​​​

Pixo baru, yang dibangun di atas platform AmpR Small buatan Renault, diperkirakan memiliki dimensi yang hampir sama dengan Twingo, dengan panjang 3.789 mm, lebar 1.720 mm, tinggi 1.491 mm, dan jarak sumbu roda 2.493 mm.

Mobil yang dirancang untuk mendukung mobilitas di wilayah perkotaan itu akan dibekali motor listrik tunggal di depan.