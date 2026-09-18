Wuling Andalkan Eksion EV untuk Sasar Konsumen Keluarga

Wuling Motors memperkenalkan SUV terbarunya, Wuling Eksion kepada masyarakat Jatim di IIMS Surabaya 2026. (Wuling)
JawaPos.com - Wuling Motors menghadirkan Eksion EV di segmen mobil listrik tujuh penumpang yang kini kompetisinya kian ketat di Indonesia.
Product Communication Manager Wuling Motors, Danang Wiratmoko mengatakan Eksion EV dihadirkan untuk memberikan pilihan mobilitas baru bagi keluarga Indonesia yang membutuhkan kendaraan lapang dan praktis.
“Eksion EV memadukan kapasitas tujuh penumpang dengan teknologi kendaraan listrik, sehingga masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan kendaraan elektrifikasi yang tidak hanya mendukung kebutuhan mobilitas keluarga,'' kata Danang, Jumat (18/9).
Dia melanjutkan, Eksion EV telah dibekali dengan kabin lapang, performa motor listrik 150 kW, serta jarak tempuh hingga 530 kilometer berdasarkan pengujian CLTC.
Dengan itu, Wuling Eksion dapat menjawab kebutuhan keluarga yang membutuhkan kendaraan dengan kapasitas penumpang besar tanpa mengabaikan kenyamanan dan teknologi elektrifikasi.
Konfigurasi tujuh penumpang didukung ruang kabin fleksibel serta kapasitas bagasi hingga 1.788 liter, membuat pemiliknya dapat menyesuaikan ruang penyimpanan sesuai kebutuhan perjalanan.
Dari sisi performa, SUV ini menggunakan baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 69,2 kWh dengan teknologi Magic Battery Pro. Motor listriknya menghasilkan tenaga 150 kW atau sekitar 201 hp dan torsi maksimum 310 Nm.
Perpaduan performa dan kapasitas baterai tersebut memberikan fleksibilitas berkendara bagi keluarga, baik untuk aktivitas perkotaan maupun perjalanan antarkota.
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