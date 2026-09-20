Changan Mulai Serahkan Nevo Q05 ke Konsumen Indonesia, SPK Tembus 1.000 Unit

JawaPos.com - Changan Indonesia mulai menyerahkan unit Changan Nevo Q05 kepada konsumen yang telah melakukan pemesanan sejak peluncurannya di GIIAS 2026.

Prosesi serah terima simbolis digelar di The Dome, Senayan Park, Jakarta Pusat, melalui acara Changan Nevo Q05 Handover & Customer Appreciation.

Penyerahan ini sekaligus menandai dimulainya realisasi pengiriman Changan Nevo Q05 kepada konsumen di Indonesia.

SUV listrik tersebut sebelumnya mendapat respons positif selama gelaran GIIAS 2026, dengan jumlah surat pemesanan kendaraan (SPK) yang diklaim telah menembus lebih dari 1.000 unit.

“Kami sangat menghargai kepercayaan yang telah diberikan kepada Changan dan berkomitmen untuk terus menjaganya,” ujar Sebastien Li, Director of Sales Changan Auto Southeast Asia, dalam keterangan resminya Minggu (20/9).

Menurut Changan, Nevo Q05 memiliki rekam jejak yang cukup kuat di pasar China.

Model ini disebut menjadi compact SUV terlaris di segmennya selama empat bulan berturut-turut, dengan penjualan lebih dari 120.000 unit dalam delapan bulan sejak diluncurkan.

Dari sisi desain, Changan Nevo Q05 dikembangkan oleh tim global yang melibatkan lebih dari 900 desainer dari 31 negara di bawah arahan Klaus Zyciora. Model tersebut mengusung bahasa desain bertema “Inspiration of Light”.

CEO Changan Indonesia Setiawan Surya mengatakan, respons konsumen terhadap Nevo Q05 menjadi bagian penting dalam perjalanan Changan di pasar Indonesia.