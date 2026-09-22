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Rabbany Wanadriani
Rabu, 23 September 2026 | 04.21 WIB

Tak Perlu Lama-Lama, 6 Cara Ini Bantu Menjernihkan Pikiran dalam Waktu 5 Menit

ilustrasi orang yang sulit fokus. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sulit fokus. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Berbagai gangguan yang muncul sepanjang hari sering membuat pikiran sulit berkonsentrasi. Notifikasi ponsel, pekerjaan yang menumpuk, hingga kebiasaan mengerjakan banyak hal sekaligus dapat membuat perhatian mudah berpindah dari satu hal ke hal lainnya.

Untuk mengembalikan fokus, seseorang tidak selalu membutuhkan sesi meditasi panjang atau rutinitas produktivitas yang rumit. Beberapa aktivitas sederhana bahkan dapat dilakukan dalam waktu singkat ketika pikiran mulai terasa penuh.

Dilansir dari English Jagran, sejumlah kebiasaan sederhana dapat membantu menyegarkan pikiran dan mengembalikan konsentrasi hanya dalam beberapa menit. Berikut enam cara yang bisa dicoba.

1. Luangkan Waktu untuk Bernapas Dalam

Ketika pikiran sedang penuh, cobalah berhenti sejenak dan mengatur pernapasan. Tarik napas melalui hidung secara perlahan, kemudian keluarkan melalui mulut dengan ritme yang tenang.

Lakukan sekitar 10 kali. Teknik pernapasan yang teratur dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks sehingga pikiran lebih siap kembali mengerjakan tugas.

2. Gerakkan Tubuh Sebentar

Duduk terlalu lama dapat membuat tubuh terasa kaku dan pikiran kurang segar. Karena itu, manfaatkan waktu beberapa menit untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.

Aktivitas fisik singkat dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan membuat tubuh terasa lebih bertenaga. Setelah itu, Anda bisa kembali mengerjakan tugas dengan kondisi yang lebih segar.

3. Praktikkan Mindfulness

Mindfulness dapat dilakukan tanpa membutuhkan tempat khusus. Salah satu cara paling sederhana adalah mengalihkan perhatian sepenuhnya pada apa yang sedang terjadi saat ini.

Anda dapat memperhatikan keluar-masuknya napas, suara di sekitar, sensasi tubuh, atau sekadar mengamati lingkungan tanpa memikirkan banyak hal sekaligus.

Latihan semacam ini membantu mengurangi perhatian yang terpecah dan membuat pikiran kembali tertuju pada satu aktivitas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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