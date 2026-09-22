ADM Raih Penghargaan Efisiensi Energi Nasional 2026

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) meraih Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) 2026 dalam ajang The 12th Indonesia EBTKE Conex New Renewable Energy and Energy Conservation 2026. (ADM)
JawaPos.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) meraih Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) 2026 dalam ajang The 12th Indonesia EBTKE Conex New Renewable Energy and Energy Conservation 2026.
“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas inovasi yang kami kembangkan untuk meningkatkan efisiensi energi dalam proses produksi,” kata Rokky Irvayandi, Direktur Corporate Function PT Astra Daihatsu Motor.
Pada PEEN 2026, penghargaan diberikan dalam lima kategori utama. ADM menjadi satu-satunya pabrikan otomotif yang meraih penghargaan sekaligus menjadi pemenang pertama kategori Manajemen Energi di Industri dan Bangunan Gedung, subkategori Inovasi Khusus.
“Smart Skid Cooling kami kembangkan secara mandiri dengan menggabungkan sistem pendingin, ventilasi cyclone, dan otomasi,” ujar Rokky.
Inovasi tersebut terpilih dari 138 judul proposal program yang mengikuti subkategori Inovasi Khusus dari berbagai sektor. Smart Skid Cooling diterapkan untuk mengoptimalkan proses pendinginan skid atau dudukan kerangka kendaraan selama proses produksi.
“Dengan sistem ini, temperatur skid dapat diturunkan dari 102 derajat Celsius menjadi 38 derajat Celsius,” tutur Rokky.
Smart Skid Cooling bekerja dengan menyesuaikan penggunaan energi berdasarkan kebutuhan aktual dalam proses produksi. Dengan demikian, proses pendinginan dapat berlangsung lebih efektif sekaligus menghindari penggunaan energi yang tidak diperlukan.
“Pengaturan energi berdasarkan kebutuhan proses membantu menjaga efisiensi tanpa mengganggu kestabilan produksi,” katanya.
Selain mengoptimalkan penggunaan energi, penerapan sistem tersebut turut membantu mengurangi beban panas di area kerja. Kondisi ini berdampak pada kenyamanan operasional bagi pekerja yang berada di lingkungan produksi.
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