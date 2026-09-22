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Nanda Prayoga
Selasa, 22 September 2026 | 17.53 WIB

Jangan Dibiarkan Menumpuk, Begini Cara Bersihkan Debu dan Tanah di Sela Karet Rel Kaca Mobil

Ilustrasi jendela mobil. (freepik) - Image

Ilustrasi jendela mobil. (freepik)

JawaPos.com - Kaca jendela mobil yang mulai terasa seret saat dinaikkan atau diturunkan tidak selalu menandakan adanya kerusakan pada motor power window. Salah satu penyebab yang kerap luput diperhatikan adalah kotoran yang menumpuk di sela karet rel kaca.

Debu, pasir, dan endapan tanah bisa masuk ke celah tersebut seiring mobil digunakan sehari-hari. Jika dibiarkan, kotoran dapat menambah gesekan antara kaca dan karet sehingga pergerakan kaca menjadi kurang lancar, bahkan berpotensi menimbulkan suara ketika kaca dioperasikan.

Membersihkan bagian ini sebenarnya bisa dilakukan sendiri tanpa peralatan yang rumit. Namun, kamu tetap perlu melakukannya dengan hati-hati agar karet rel tidak sobek atau justru kotoran terdorong semakin dalam ke mekanisme pintu.

Berikut cara bersihkan debu dan tanah di sela karet rel kaca mobil!

1. Turunkan kaca terlebih dahulu agar celah lebih mudah dijangkau

Sebelum mulai membersihkan, turunkan kaca mobil secukupnya sehingga bagian karet rel dapat terlihat dan dijangkau. Jangan memaksakan tangan atau alat masuk terlalu dalam karena di balik panel pintu terdapat mekanisme power window yang sebaiknya tidak diganggu.

2. Singkirkan debu menggunakan kuas kecil

Untuk kotoran ringan, gunakan kuas kecil berbulu lembut untuk mengangkat debu dan pasir yang menempel di sekitar karet. Gerakkan kuas secara perlahan mengikuti jalur rel agar kotoran keluar dari celah, bukan malah terdorong masuk ke bagian dalam pintu.

3. Gunakan kain tipis untuk mengangkat endapan yang membandel

Editor: Kuswandi
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