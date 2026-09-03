Jangan Asal Lap, Begini Cara Merawat Kaca Mobil agar Bebas Jamur

Ilustrasi membersihkan kaca mobil. (Freepik)
JawaPos.com - Kaca mobil yang bersih bukan hanya membuat tampilan kendaraan terlihat lebih terawat, tetapi juga berpengaruh terhadap visibilitas pengemudi. Sayangnya, kaca mobil cukup mudah terkena noda air, debu, minyak, hingga jamur jika tidak dirawat dengan benar.
Jamur kaca mobil biasanya muncul akibat sisa air atau kelembapan yang mengering dan meninggalkan mineral pada permukaan kaca. Jika dibiarkan, noda tersebut dapat semakin sulit dibersihkan dan mengganggu pandangan, terutama ketika terkena cahaya lampu pada malam hari.
Agar kaca mobil tetap kinclong dan bebas jamur, berikut beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan.
1. Segera Keringkan Kaca Setelah Terkena Air
Jangan membiarkan air mengering sendiri di permukaan kaca, terutama setelah hujan atau mencuci mobil.
Air yang mengandung mineral dapat meninggalkan bercak ketika menguap. Dalam jangka panjang, endapan tersebut berpotensi menjadi noda membandel yang memicu munculnya jamur kaca.
Gunakan lap microfiber bersih untuk mengeringkan kaca setelah mobil dicuci atau terkena hujan.
2. Gunakan Cairan Pembersih Kaca Khusus Mobil
Membersihkan kaca sebaiknya menggunakan cairan yang memang diperuntukkan bagi permukaan kaca kendaraan.
Hindari menggunakan bahan pembersih rumah tangga secara sembarangan karena beberapa produk dapat meninggalkan residu atau tidak cocok dengan material dan lapisan tertentu pada kendaraan.
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Jawa Pos
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