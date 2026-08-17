Unik! Suzuki Carry Malah jadi Mobil Patroli Polisi di Filipina, Bisa Angkut 10 Orang

JawaPos.com - Kendaraan patroli kepolisian identik dengan mobil besar dan bertenaga. Namun, Suzuki menawarkan pendekatan berbeda di Filipina dengan menghadirkan Carry Patrol Van dengan kapasitas 10 orang.

Kendaraan niaga berukuran kompak yang dirancang untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah hingga aparat di tingkat barangay.

Suzuki Carry sendiri selama ini dikenal sebagai kendaraan niaga sederhana dengan desain cab-over. Di sejumlah pasar Asia, termasuk Filipina, Carry hadir dalam dimensi yang lebih besar dengan kapasitas angkut lebih banyak. Generasi yang sama juga telah diproduksi di Indonesia sejak 2019.

Seperti dilansir dari Carscoops, kini Suzuki memberikan sentuhan berbeda melalui varian Patrol Van. Kendaraan ini dikembangkan untuk kebutuhan unit pemerintah daerah, barangay, serta organisasi yang membutuhkan kendaraan operasional dengan kapasitas angkut besar dan biaya operasional relatif rendah.

Bagian depan masih mempertahankan desain kabin Carry standar. Namun, area belakang diubah menjadi modul angkut personel dengan konstruksi yang lebih tangguh. Kursi bangku di bagian belakang dapat diatur posisinya dan memungkinkan kendaraan membawa hingga 10 orang.

Modifikasi lainnya mencakup lantai berbahan pelat bordes (checkered plate), pijakan kaki samping di bagian belakang, serta penutup samping berbahan kanvas yang dapat digulung. Penutup tersebut juga dilengkapi sistem kunci terpadu.

Sebagai kendaraan patroli, Carry Patrol Van turut dibekali perangkat pendukung seperti lampu darurat di atap, sirene, dan pengeras suara eksternal. Fitur tersebut memungkinkan kendaraan digunakan untuk patroli maupun menyampaikan pengumuman kepada masyarakat.

Secara dimensi, Carry Patrol Van memiliki panjang 4.195 mm. Kendaraan ini tetap menggunakan sasis ladder frame dengan suspensi per daun di bagian belakang.