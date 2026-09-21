Debut di GIIAS 2026, Changan Nevo Q05 mulai Diserahterimakan kepada Pembeli

JawaPos.com - Changan Indonesia secara resmi telah menyerahkan unit Nevo Q05 kepada konsumen yang telah melakukan pemesanan sejak peluncurannya di Gaikindo Inodnesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Pada pameran otomotif tahunan itu, Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) untuk Nevo Q05 tercatat sebanyak 1.000 lembar lebih. “Hari ini, kami merayakan hadirnya Changan Nevo Q05 sebagai bagian dari keseharian Anda. Kami sangat menghargai kepercayaan yang telah diberikan kepada Changan, dan kami berkomitmen untuk terus menjaga serta membuktikan kepercayaan tersebut setiap hari dan di setiap perjalanan yang akan kita lalui bersama,” kata Sebastien Li, Director of Sales Changan Auto Southeast Asia.

Di pasar Indonesia, Changan Nevo Q05 hadir sebagai SUV listrik dengan sejumlah teknologi yang menunjang kebutuhan mobilitas harian. Model ini mengusung layar head unit 14,6 inci (37 cm) dan panel instrumen digital 10,17 inci (25,83 cm).

Sistem perintah suara juga menjadi salah satu fitur unggulannya. Pengguna dapat memberikan perintah tanpa perlu mengaktifkan sistem menggunakan wake-up command, serta tersedia dukungan Bahasa Indonesia.

Dari sisi kenyamanan, Nevo Q05 dilengkapi ventilated front seats, pengaturan sandaran kursi baris kedua, panoramic roof, ambient lighting, serta kursi ergonomis berbahan kulit premium dengan struktur sembilan lapis Cloud Comfort Foam.

Untuk performa dan kepraktisan, SUV listrik ini mampu menempuh jarak hingga 462 kilometer berdasarkan metode NEDC.

Nevo Q05 juga dilengkapi teknologi Vehicle-to-Load (V2L) dan 3C fast charging yang memungkinkan pengisian daya dari 30 persen hingga 80 persen dalam sekitar 15 menit. Sementara aspek keselamatan didukung 25 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) serta kamera 540 derajat untuk membantu memberikan visibilitas di sekitar kendaraan ketika bermanuver dan parkir.