Delapan Pembalap Perempuan Jajal Sirkuit Mandalika

Mobil para pembalap perempuan di ajang Mandalika Kartini Race di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah, Jumat (1/5/2026). ANTARA/Akhyar Rosidi.
JawaPos.com - Sebanyak delapan pembalap perempuan mulai menjajal Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada ajang balap khusus perempuan pada Mandalika Kartini Race 2026, Jumat, dikutip dari ANTARA.
Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria di Mandalika, Jumat mengatakan bahwa ajang ini menjadi bagian penting dalam mendorong semangat kebangkitan di dunia balap nasional.
"Melalui event seperti ini, kami ingin mendorong lahirnya lebih banyak pembalap wanita serta memperkuat posisi sirkuit ini sebagai destinasi sport tourism kelas dunia,” katanya.
Ia mengatakan pihaknya akan terus menghadirkan berbagai event yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memberikan ruang luas bagi pembalap dari berbagai latar belakang.
"Saksikan srikandi-srikandi pembalap Indonesia yang akan unjuk skill balapan di ajang Mandalika Kartini Race 2026," katanya.
Menurutnya, ajang balap khusus perempuan, Mandalika Kartini Race 2026, menjadi panggung pembuktian bagi para pembalap wanita Indonesia.
Salah satu yang paling menarik perhatian adalah keikutsertaan Vivit Fariana bersama putrinya, Patricia Revalina Purnomo, yang siap menjajal lintasan di Pertamina Mandalika International Circuit pada 1–3 Mei 2026.
Bagi Vivit dan Patricia, keikutsertaan ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga pengalaman baru yang penuh tantangan.
Selama ini, keduanya lebih akrab dengan balapan di lintasan gravel seperti drag race dan rally. Transisi ke sirkuit permanen seperti Mandalika tentu menjadi langkah besar dalam perjalanan mereka di dunia motorsport.
