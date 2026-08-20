Baru Debut di Indonesia, Changan Nevo Q05 Kantongi 1.120 SPK dii GIIAS 2026

JawaPos.com - Changan menutup debutnya di GIIAS 2026 dengan hasil positif. Merek di bawah naungan Indomobil Group itu mencatat 1.120 surat pemesanan kendaraan (SPK), lebih dari 1.500 test drive, dan menarik lebih dari 35.000 pengunjung selama pameran pada 29 Juli–9 Agustus 2026. Changan Nevo Q05 menjadi model paling diminati dengan kontribusi 876 SPK.

Changan mencatat hasil positif dalam keikutsertaan perdananya di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Selain membukukan 1.120 SPK, Changan mencatat lebih dari 1.500 pengunjung mengikuti sesi test drive.

Pencapaian tersebut menjadi sinyal positif bagi Changan dalam memperkuat kehadiran di pasar kendaraan elektrifikasi Indonesia. Tingginya jumlah pengunjung juga menunjukkan minat konsumen terhadap mobil listrik dengan pilihan desain, teknologi, kenyamanan, performa, dan fitur yang semakin beragam.

“GIIAS 2026 menjadi momentum penting bagi perjalanan Changan di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi kepercayaan dan antusiasme konsumen terhadap produk dan teknologi yang kami hadirkan,” ujar CEO Changan Indonesia Setiawan Surya.

Changan Nevo Q05 Jadi Model Terlaris Changan Nevo Q05 menjadi model yang paling mencuri perhatian selama GIIAS 2026. SUV listrik tersebut sekaligus menjalani debut perdananya di Indonesia.

Dari total 1.120 SPK Changan, 876 unit atau sekitar 78 persen berasal dari Nevo Q05. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat konsumen terhadap SUV listrik yang mengedepankan teknologi dan kepraktisan untuk penggunaan sehari-hari.

Respons tersebut juga memperlihatkan bahwa pertimbangan konsumen terhadap kendaraan elektrifikasi kini tidak hanya berkaitan dengan efisiensi dan emisi, tetapi juga teknologi, kenyamanan, desain, serta kemudahan penggunaan.

Deepal S05 Tawarkan Pilihan BEV dan REEV Changan Deepal S05 turut mencatat respons positif dengan 115 SPK selama GIIAS 2026. SUV ini menawarkan dua pilihan teknologi elektrifikasi, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV). Dari total pemesanannya, 69 persen memilih varian BEV, sedangkan 31 persen memilih REEV.

Pilihan tersebut memberikan alternatif bagi konsumen. Varian BEV menyasar pengguna yang menginginkan mobilitas tanpa emisi, sementara REEV menawarkan fleksibilitas lebih untuk perjalanan jarak jauh dengan dukungan mesin sebagai pengisi daya baterai.