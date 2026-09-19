Suara Motor Berubah? Kenali 7 Bunyi mesin Motor yang Wajib Kamu Kenali

Ilustrasi mekanik bengkel meperbaiki mesin motor brebet. (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Suara mesin menjadi salah satu hal yang bisa kamu perhatikan untuk mengetahui kondisi motor.
Ketika muncul bunyi yang berbeda dari biasanya, tidak selalu berarti kerusakan serius. Namun, suara tertentu bisa dikenali sebagai tanda adanya komponen yang perlu diperiksa.
Karena itu, jangan langsung mengabaikan suara aneh yang muncul dari motor, terutama jika disertai perubahan performa.
Dengan mengenali karakter bunyinya, kamu bisa lebih cepat mengetahui bagian mana yang kemungkinan mengalami masalah.
Berikut tujuh bunyi pada motor yang perlu kamu perhatikan.
Bunyi kletek-kletek yang terdengar dari area mesin bisa muncul karena berbagai penyebab.
Salah satunya berkaitan dengan komponen mesin yang mengalami keausan atau terdapat bagian yang tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Jika suara tersebut baru muncul atau terdengar semakin jelas ketika putaran mesin meningkat, sebaiknya jangan langsung menganggapnya sebagai suara normal.
Perhatikan kapan bunyi muncul dan apakah terdapat gejala lain, kemudian lakukan pemeriksaan untuk mengetahui sumbernya.
Suara tek-tek ketika kamu mencoba menyalakan motor dapat berkaitan dengan sistem starter atau kelistrikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022