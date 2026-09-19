Suara Motor Berubah? Kenali 7 Bunyi mesin Motor yang Wajib Kamu Kenali

JawaPos.com - Suara mesin menjadi salah satu hal yang bisa kamu perhatikan untuk mengetahui kondisi motor.

Ketika muncul bunyi yang berbeda dari biasanya, tidak selalu berarti kerusakan serius. Namun, suara tertentu bisa dikenali sebagai tanda adanya komponen yang perlu diperiksa.

Karena itu, jangan langsung mengabaikan suara aneh yang muncul dari motor, terutama jika disertai perubahan performa.

Dengan mengenali karakter bunyinya, kamu bisa lebih cepat mengetahui bagian mana yang kemungkinan mengalami masalah.

Berikut tujuh bunyi pada motor yang perlu kamu perhatikan.

1. Bunyi “Kletek-Kletek” dari Mesin Bunyi kletek-kletek yang terdengar dari area mesin bisa muncul karena berbagai penyebab.

Salah satunya berkaitan dengan komponen mesin yang mengalami keausan atau terdapat bagian yang tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Jika suara tersebut baru muncul atau terdengar semakin jelas ketika putaran mesin meningkat, sebaiknya jangan langsung menganggapnya sebagai suara normal.

Perhatikan kapan bunyi muncul dan apakah terdapat gejala lain, kemudian lakukan pemeriksaan untuk mengetahui sumbernya.

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