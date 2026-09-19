Jangan Tergiur Cicilan Murah, 5 Hal Ini Wajib Dicek Sebelum Kredit Mobil

Pameran GIIAS Surabaya 2025 di Grand City Convex, Surabaya. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Sebelum tergiur cicilan ringan atau promo terbatas, ada lima hal yang sebaiknya dicek agar keputusan membeli mobil tidak membebani keuangan dalam jangka panjang.
Momentum pameran otomotif kembali dimanfaatkan sejumlah diler dan perusahaan pembiayaan untuk menawarkan berbagai pilihan kendaraan dan skema kredit.
Salah satunya melalui ACC Carnival Medan yang berlangsung pada 19-20 September 2026 di Ringroad City Walks, Medan.
Acara tersebut diikuti 21 diler dari lima merek otomotif, yakni Toyota, Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi dan Honda.
Pilihan mobil bekas juga tersedia melalui Toyota Trust by Deltamas dan Setir Kanan.
Bagi masyarakat yang datang ke pameran dengan rencana membeli mobil, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan kredit.
Angka cicilan biasanya menjadi salah satu pertimbangan utama ketika memilih kredit mobil.
Namun, cicilan rendah belum tentu berarti biaya kredit secara keseluruhan lebih murah.
Calon pembeli perlu melihat uang muka, bunga, tenor, biaya administrasi, asuransi dan total pembayaran hingga kredit lunas.
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Jawa Pos
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