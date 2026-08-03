BBM Mobil Diesel Makin Boros? Pertamina Lubricant Berikan Tips agar Tetap Irit dan Mesin Awet

Tim Brand Owner Pertamina Fastron, Mulianto,Tim Brand Owner Pertamina Fastron, Mulianto saat talk show terkait perawatan mesin diesel di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Tak sedikit pemilik mobil diesel mengeluhkan biaya operasional yang terus meningkat, terutama akibat konsumsi bahan bakar yang terasa semakin boros. Padahal, penyebabnya tidak selalu berasal dari jenis BBM yang digunakan.
Kondisi mesin yang kurang terawat juga dapat membuat proses pembakaran tidak optimal sehingga efisiensi kendaraan ikut menurun.
Mobil diesel modern kini dibekali teknologi yang semakin canggih, mulai dari sistem common rail hingga turbocharger yang bekerja dengan presisi tinggi.
Seluruh komponen tersebut saling berkaitan sehingga ketika salah satunya mengalami penurunan performa, dampaknya bisa langsung terasa pada tenaga mesin, konsumsi bahan bakar, hingga biaya perawatan.
Tim Brand Owner Pertamina Fastron, Mulianto, mengatakan perawatan berkala sebaiknya tidak dianggap sebagai beban, melainkan investasi untuk menjaga kendaraan tetap efisien dalam jangka panjang.
"Perawatan berkala perlu dilihat sebagai investasi untuk menjaga efisiensi kendaraan diesel, bukan hanya dilakukan ketika muncul gejala kerusakan. Mesin yang terawat membantu proses pembakaran tetap optimal sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien dan umur pakai komponen menjadi lebih panjang," ujarnya saat sesi talk show di both Pertamina Lubricant di GIIAS 2026.
Mulianto memberikan tips langkah sederhana yang dapat dilakukan pemilik kendaraan diesel agar mesin tetap bertenaga sekaligus hemat bahan bakar.
Filter solar berfungsi menyaring kotoran sebelum bahan bakar masuk ke sistem injeksi. Jika kondisinya mulai kotor atau tersumbat, aliran bahan bakar menjadi tidak lancar sehingga pembakaran tidak berlangsung sempurna. Akibatnya, tenaga mesin menurun dan konsumsi BBM meningkat.
Setiap mesin diesel dirancang menggunakan standar bahan bakar tertentu. Menggunakan solar dengan spesifikasi yang direkomendasikan pabrikan dapat menjaga sistem injeksi tetap bersih, sekaligus membantu menghasilkan pembakaran yang lebih efisien.
3. Jangan Menunda Ganti Oli Mesin
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