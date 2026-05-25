5 Penyebab Mobil Boros BBM yang Sering Diabaikan Pemilik Kendaraan, Padahal Sepele

JawaPos.com - Konsumsi bahan bakar yang tiba-tiba boros sering membuat pemilik mobil mengira ada kerusakan serius pada mesin. Padahal, dalam banyak kasus, penyebab mobil boros BBM justru berasal dari hal-hal sederhana yang kerap luput dari perhatian.

Kebiasaan kecil hingga kondisi komponen ringan ternyata bisa memengaruhi efisiensi bahan bakar secara signifikan. Jika dibiarkan terus-menerus, pengeluaran untuk isi BBM pun bisa membengkak tanpa disadari.

"Pemilik mobil harus pintar mengelola penggunaan bensin pada mobil agar lebih efisien daam penggunaannya. Langkah yang dilakukan terkait bagaimana merawat dan mengemudikan mobil di jalan. Untuk itu pahami bagaimana agar konsumsi BBM lebih hemat,” jelas Nur Imansyah Tara, Marketing Division Head Auto2000.

Berikut lima penyebab mobil boros BBM yang sering dianggap remeh oleh pemilik kendaraan.

1. Tekanan Angin Ban Kurang Ban yang kekurangan tekanan angin ban membuat gesekan dengan permukaan jalan menjadi lebih besar. Akibatnya, mesin harus bekerja lebih keras untuk menggerakkan mobil.

Kondisi ini sering disepelekan karena mobil masih terasa normal saat dikendarai. Padahal, tekanan ban yang tidak sesuai standar bisa membuat konsumsi BBM meningkat cukup drastis.

Idealnya, cek tekanan ban minimal seminggu sekali atau sebelum melakukan perjalanan jauh.

2. Filter Udara Kotor Filter udara berfungsi menyaring debu agar tidak masuk ke ruang pembakaran mesin. Saat kondisinya terlalu kotor, suplai udara menjadi terhambat dan proses pembakaran tidak optimal.

Efeknya, mesin membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang sama. Selain bikin boros BBM, performa mobil juga terasa lebih berat saat berakselerasi.