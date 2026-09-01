Aismoli Usulkan Insentif Fiskal Infrastruktur Motor Listrik di Luar Jawa

Pramuniaga memeriksa kelengkapan motor listrik di sebuah dealer di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. (ANTARA /Abdan Syakura)
JawaPos.com - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) mengusulkan insentif fiskal untuk mendorong investasi infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai sepeda motor listrik, terutama di luar Pulau Jawa dan di wilayah yang secara komersial belum layak.
“Selain pembangunan langsung, pemerintah juga dapat mempertimbangkan insentif fiskal bagi investasi charging dan infrastruktur swapping (tukar) baterai, terutama untuk wilayah yang secara komersial belum feasible (layak),” ujar PR & Event Executive AISMOLI Riniwaty Sinaga dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Menurut Riniwaty, pendekatan serupa digunakan di China untuk mempercepat pembangunan ekosistem sekaligus membuka pasar di wilayah yang infrastrukturnya masih tertinggal.
Ia mengatakan dukungan pemerintah diperlukan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di wilayah dengan jumlah pengguna yang sudah tinggi, tetapi juga dapat menjangkau daerah yang memiliki potensi pengembangan sepeda motor listrik.
Dengan demikian, pengembangan infrastruktur pengisian daya dan penukaran baterai di daerah diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan adopsi sepeda motor listrik.
Riniwaty mengatakan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa saat ini masih mengikuti konsentrasi pengguna sepeda motor listrik yang sebagian besar berada di Jawa, terutama wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
“Dari perspektif bisnis, investasi infrastruktur biasanya mengikuti populasi pengguna agar tingkat utilisasi dan keekonomiannya tercapai. Namun, infrastruktur yang tersedia lebih dahulu juga dapat meningkatkan kepercayaan diri calon pengguna,” kata Riniwaty.
Menurut dia, pemerintah bersama PT PLN (Persero) dapat berperan sebagai penggerak pasar di wilayah yang permintaannya belum terbentuk, terutama di luar Jawa dan daerah yang memiliki surplus pasokan listrik.
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