Harga Mobil Listrik GAC di GIIAS Bandung 2026 Ternyata Lebih Murah

JawaPos.com - Munculnya berbagai merek dan model baru di segmen kendaraan listrik menjadikan persaiangan semakin ketat. Salah satu pemain yang terus memperluas pasar adalah GAC melalui lini kendaraan listrik Aion dan Hyptec.

Momentum tersebut bertepatan dengan pencapaian GAC secara global yang kini telah memiliki 30 juta pemilik kendaraan. Capaian itu menjadi salah satu indikator perkembangan GAC di pasar otomotif dunia, sekaligus menjadi bekal bagi perusahaan untuk memperluas pasar kendaraan elektrifikasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Indonesia sendiri menjadi salah satu pasar yang menarik bagi produsen kendaraan listrik seiring meningkatnya pilihan mobil listrik dan perubahan kebutuhan konsumen.

Jawa Barat Jadi Pasar Potensial Mobil Listrik GAC Indonesia melihat Jawa Barat sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam perkembangan kendaraan elektrifikasi. Bandung sebagai pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas di Jawa Barat memiliki karakter konsumen yang cukup beragam.

Kebutuhan terhadap kendaraan perkotaan yang nyaman, efisien, sekaligus memiliki teknologi modern menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan segmen mobil listrik.

Kondisi tersebut membuat persaingan di kelas kendaraan listrik semakin menarik. GAC saat ini memiliki beberapa produk yang bermain di segmen berbeda, seperti Aion UT, Aion V, dan Hyptec HT.

Aion UT menyasar kebutuhan mobilitas perkotaan, sedangkan Aion V berada di kelas SUV listrik. Sementara Hyptec HT mengisi segmen yang lebih premium.

Head of Sales GAC Indonesia, Andreas, mengatakan pencapaian 30 juta pemilik kendaraan secara global tidak sekadar berkaitan dengan jumlah kendaraan. Menurut dia, angka tersebut juga menunjukkan kepercayaan konsumen terhadap produk GAC.

"Pencapaian 30 juta pemilik kendaraan GAC di seluruh dunia merupakan refleksi dari kepercayaan konsumen yang terus tumbuh terhadap GAC. Bagi kami, pencapaian ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang perjalanan yang kami bangun bersama konsumen," ujar Andreas.