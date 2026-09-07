Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 8 September 2026 | 02.27 WIB

Tiongkok Mampu Rilis 3 EV Baru per Hari, CATL Ingatkan Kegagalan Baterai Massal

Ilustrasi baterai mobil listrik di dalam salah satu pusat perbaikan Ning Service. (Car News China) - Image

Ilustrasi baterai mobil listrik di dalam salah satu pusat perbaikan Ning Service. (Car News China)

JawaPos.com - Jadwal pengembangan kendaraan listrik (EV) yang semakin singkat dan persaingan harga di Tiongkok berkontribusi terhadap masalah kualitas baterai di pasar domestik, seperti yang diperingatkan Chairman Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) Robin Zeng.

Dalam pidato utamanya pada 2026 World Power Battery Conference di Yibin, Provinsi Sichuan, dikutip laman Carnewschina, Zeng mengatakan lebih dari 600 model kendaraan baru telah diluncurkan di Tiongkok sepanjang 2026. Angka tersebut setara dengan sekitar tiga peluncuran kendaraan baru setiap hari.

Zeng mengatakan pemangkasan waktu pengujian dan validasi untuk mengejar kecepatan tersebut telah berkontribusi terhadap sejumlah produk baterai kendaraan listrik yang mengalami kegagalan secara massal pada tingkat produksi atau batch. Zeng tidak menyebutkan merek kendaraan maupun pemasok baterai yang terdampak.

Peringatan tersebut muncul di tengah tekanan harga yang masih berlangsung di pasar kendaraan listrik Tiongkok.

Data industri yang dikutip dalam pemberitaan terbaru menunjukkan penurunan harga transaksi sejumlah kendaraan listrik Tiongkok di segmen pasar massal pada paruh pertama 2026. Sementara itu, harga sel baterai lithium iron phosphate (LFP) dilaporkan berada di bawah 0,35 yuan/Wh (sekitar Rp 920).

Tren tersebut memberikan gambaran mengenai tekanan biaya yang dihadapi produsen kendaraan dan pemasok, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan sebab-akibat dengan kegagalan baterai.

China sebelumnya juga telah mengalami sejumlah kasus kualitas baterai yang melibatkan produsen kendaraan dan pemasok baterai.

Pada Desember 2025, anak usaha Geely, Viridi E-Mobility Technology, menggugat produsen baterai Sunwoda. Viridi mengklaim adanya cacat kualitas pada sel baterai yang dipasok antara Juni 2021 hingga Desember 2023 dan meminta ganti rugi sebesar 2,31 miliar yuan (Rp 6 triliun).

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Korban Banjir Nepal-Tiongkok Capai 1.280 Orang, Upaya Penyelamatan Terus Berlanjut - Image
Internasional

Korban Banjir Nepal-Tiongkok Capai 1.280 Orang, Upaya Penyelamatan Terus Berlanjut

Senin, 7 September 2026 | 21.38 WIB

Di Balik Perang Teknologi AS-Tiongkok, Ada Metrologi Kuantum yang Menentukan Standar Masa Depan - Image
Internasional

Di Balik Perang Teknologi AS-Tiongkok, Ada Metrologi Kuantum yang Menentukan Standar Masa Depan

Senin, 7 September 2026 | 20.56 WIB

Termasuk Timnas Indonesia, Berikut Daftar 16 Negara Lolos Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok - Image
Sepak Bola Indonesia

Termasuk Timnas Indonesia, Berikut Daftar 16 Negara Lolos Piala Asia U-20 2027 di Tiongkok

Senin, 7 September 2026 | 18.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore