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Abdul Rahman
Senin, 7 September 2026 | 18.30 WIB

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Penulis, Komika, dan Sutradara Raditya Dika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Penulis, Komika, dan Sutradara Raditya Dika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Raditya Dika mengalami kejadian tak terduga dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Pesawat yang ditumpanginya dari Doha menuju Jakarta terpaksa harus putar balik setelah berada sekitar empat jam di udara melintasi wilayah Sri Lanka.

Keputusan tersebut diambil demi keselamatan penerbangan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak terhadap kondisi jalur penerbangan. Akibatnya, Raditya Dika tidak bisa kembali ke Jakarta sesuai rencana.

Situasi itu juga membuat komika sekaligus aktor tersebut tidak dapat menghadiri acara Royal Pawrents yang digelar pada Minggu. Raditya Dika sebelumnya dijadwalkan menjadi salah satu pengisi acara dalam event tersebut.

Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Raditya Dika menjelaskan kronologi perjalanan yang terganggu dan membuat dirinya tidak bisa hadir secara langsung ke acara tersebut.

"Di hari Sabtu, pas mau pulang ke Jakarta, saya di sini naik pesawat dari Doha ke Jakarta. Cuma sudah setengah jalan, sudah empat jam di atas Sri Lanka pesawatnya putar balik karena ada erupsi Gunung Anak Krakatau," kata Raditya Dika.

Pesawat akhirnya memutuskan kembali ke Doha setelah perjalanan menuju Jakarta tidak dapat diteruskan. Bagi Raditya Dika, keputusan tersebut menjadi pilihan yang harus diterima karena keselamatan penumpang dan awak pesawat merupakan hal prioritas.

Raditya Dika mengaku sempat berusaha mencari penerbangan alternatif agar bisa pulang ke Tanah Air dan mengikuti acara yang telah dijadwalkan. Namun sayangnya, kemungkinan melanjutkan perjalanan pulang ke Indonesia sangat tidak memungkinkan.

"Setelah mencari penerbangan berikutnya, mencari cara ke negara lain dan lain-lain, nampaknya jadwalnya menjadi tidak bisa hadir ke sana (Royal Pawrents), tidak memungkinkan," ungkapnya.

Raditya Dika menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa memenuhi jadwal yang telah ditentukan. Kondisi penerbangan akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat rencana perjalanan yang sebelumnya sudah disusun rapi jadi berantakan.

Editor: Abdul Rahman
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