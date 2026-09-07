Ini Efek Buruk Abu Vulkanik yang Menempel pada Kendaraan, Bersihkan dengan Hati-hati

Ilustrasi abu vulkanik menutupi permukaan mobil. (ANTARA/Aditya Pradana Putra)
JawaPos.com - Paparan abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi berpeluang menimbulkan kerusakan pada kendaraan kalau tidak ditangani secara hati-hati.
Ahli otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agus Purwadi menyampaikan bahwa abu vulkanik berbeda dengan debu biasa.
"Butirannya sering lebih tajam dan kasar, sehingga saat bergesekan dengan permukaan mobil efeknya bisa seperti amplas halus," kata Agus saat dihubungi dari Jakarta pada Senin.
Menurut dia, paparan abu vulkanik bisa berdampak pada bagian permukaan luar kendaraan serta fungsi komponennya.
Abu vulkanik dapat menyumbat intake udara, menempel pada wiper, masuk ke celah bodi, serta mempercepat keausan komponen yang bergerak.
Pakar otomotif ITB Yannes Martinus Pasaribu juga mengatakan bahwa abu vulkanik dapat mengandung partikel keras dan tajam yang bersifat abrasif.
Karena itu, membersihkan kendaraan yang tertutup abu vulkanik dengan lap dalam keadaan kering bisa menimbulkan baret halus pada kaca maupun cat permukaan kendaraan.
"Selain risiko mekanis tersebut, pada permukaan abu juga dapat terdapat senyawa sulfat dan klorida yang ketika bercampur dengan air atau kelembapan dan dibiarkan mengendap dapat meningkatkan risiko noda dan korosi," Yannes menjelaskan.
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Jawa Pos
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