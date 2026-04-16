Sigra dan Gran Max Tak Tergoyahkan, Daihatsu Kuasai LCGC dan Pasar Komersial

JawaPos.com - PT Astra Daihatsu Motor mencatat performa penjualan ritel yang stabil pada Maret 2026 dengan total 11.115 unit dan pangsa pasar sebesar 16,7 persen. Kontribusi penjualan terbagi dari segmen penumpang sebesar 54 persen, sementara segmen komersial menyumbang 46 persen.

Sri Agung Handayani, Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, menjelaskan, kontribusi tersebut disalurkan oleh Gran Max dan Sigra sebagai pilar utama penjualan.

"Dan didukung oleh penjualan model lainnya menunjukkan bahwa kebutuhan kendaraan masyarakat Indonesia masih didominasi oleh kendaraan yang fungsional, efisien, dan memiliki value for money tinggi. Daihatsu berkomitmen untuk terus menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan pelanggan, serta layanan purnajual luas," ujar Sri Agung dalam keterangannya, Kamis (16/4).

Di segmen LCGC, model Daihatsu Sigra dan Daihatsu Ayla mencatatkan total penjualan 3.779 unit dan berhasil memimpin pasar nasional. Capaian ini mempertegas posisinya sebagai pilihan utama masyarakat yang mencari kendaraan terjangkau, hemat bahan bakar, serta ramah lingkungan.

Dari sisi kendaraan niaga, lini Daihatsu Gran Max mencatatkan penjualan 5.054 unit sepanjang Maret 2026. Pada segmen Pick Up Low, Gran Max Pick Up terjual 3.543 unit dan menguasai pangsa pasar sebesar 66,9 persen.

Sementara itu, Gran Max Minibus membukukan penjualan 1.511 unit dengan dominasi di segmen Semi-Commercial sebesar 87,9 persen. Kinerja ini menegaskan posisi Gran Max sebagai kendaraan andalan pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan, berkat kapasitas angkut yang optimal, efisiensi biaya operasional, serta kemudahan dalam perawatan.

Di segmen penumpang lainnya, Daihatsu Terios mencatatkan penjualan 1.252 unit dan tetap menjadi pilihan utama pada kategori SUV medium bermesin konvensional (ICE) dengan harga di bawah Rp300 juta. Popularitasnya didukung oleh karakter tangguh dan fleksibilitas penggunaan di berbagai kondisi jalan.