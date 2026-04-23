Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 23 April 2026 | 23.13 WIB

Astra Daihatsu Motor Catatkan Penjualan 5.054 Unit Gran Max selama Maret 2026

Tampang Gran Max Blind Van 1.5 A/T. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com-PT Astra Daihatsu Motor (ADM) selama Maret 2026 berhasil menjual 5.054 unit Gran Max dan menguasai 72 pangsa pasar di segmen kendaraan komersial rendah.

Dalam siaran persnya pada Kamis, perusahaan memerinci bahwa selama kurun itu Gran Max Pick Up membukukan angka penjualan 3.543 unit dan menguasai 67 persen pangsa pasar pikap rendah.

Sementara itu, Gran Max Minibus pada Maret 2026 tercatat terjual 1.511 unit dan meraih pangsa pasar 88 persen di segmennya.

Kendaraan niaga Gran Max diluncurkan tahun 2007 dan saat ini sudah ada sekitar 900 ribu unit yang dioperasikan.

Angka itu menurut perusahaan menunjukkan bahwa Gran Max telah menjadi opsi solusi mobilitas bagi pelaku usaha yang menginginkan kendaraan niaga dengan kualitas dan ketahanan teruji, efisiensi operasional, serta kemudahan perawatan.

Amin Muhsin, pengusaha penyewaan sound system di Malang, Jawa Timur, memilih menggunakan Gran Max Pick Up untuk operasional bisnis.

Menurut dia, selain memiliki kapasitas angkut besar kendaraan niaga itu penggunaan bahan bakarnya efisien.

"Gran Max sangat membantu mobilitas bisnis kami karena fleksibel digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari distribusi hingga mendukung aktivitas harian usaha dan juga tetap menjaga kualitas barang dagangan dengan baik karena modelnya yang tertutup," katanya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore