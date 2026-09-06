Empat Gunung Api Erupsi Bersamaan, Ini 4 Bahaya Abu Vulkanik untuk Mesin Mobil

JawaPos.com - Empat gunung api aktif di Indonesia dilaporkan mengalami erupsi secara bersamaan pada Minggu (6/9). Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemilik mobil, terutama yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik, karena partikel tersebut tidak hanya mengotori bodi kendaraan, tetapi juga berpotensi merusak mesin.

Gunung yang dilaporkan mengalami erupsi yakni Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Ibu di Maluku Utara.

Gunung Semeru, misalnya, dilaporkan memuntahkan material erupsi hingga ketinggian sekitar 1 kilometer.

Bagi pemilik mobil, abu vulkanik sebaiknya tidak dianggap sebagai debu biasa. Material ini dapat mengandung partikel kaca vulkanik, batuan, dan kristal berukuran sangat kecil yang memiliki sifat keras serta abrasif.

Jika masuk ke sistem mesin, partikel tersebut dapat bekerja seperti amplas halus yang mengikis komponen kendaraan.

Risiko kerusakan bahkan bisa muncul ketika mobil tetap digunakan dalam kondisi lingkungan penuh abu tanpa perlindungan dan pemeriksaan yang memadai.

Lantas, mengapa abu vulkanik begitu berbahaya bagi mesin mobil?

1. Abu Vulkanik Bisa Menyumbat Filter Udara Mesin Salah satu komponen pertama yang berhadapan dengan abu vulkanik adalah filter udara mesin.

Filter udara bertugas menyaring kotoran agar udara yang masuk ke ruang pembakaran tetap bersih. Namun, ketika kendaraan digunakan di tengah paparan abu vulkanik, partikel halus dapat menumpuk dengan cepat pada permukaan filter.