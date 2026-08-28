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Novia Herawati
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 02.54 WIB

BYD Raih 36 Persen Pasar Mobil Listrik di  Jatim, Penjualan Tembus 5.000 Unit hingga 2026

MPV listrik premium, Denza D9 dipajang di booth BYD Motor Indonesia di GIIAS Surabaya 2026, Grand City Convex, Jumat (28/8). (Novia Herawati/JawaPos.com) - Image

MPV listrik premium, Denza D9 dipajang di booth BYD Motor Indonesia di GIIAS Surabaya 2026, Grand City Convex, Jumat (28/8). (Novia Herawati/JawaPos.com)

JawaPos.com - BYD Motor Indonesia semakin memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik Jawa Timur. Hingga 2026, BYD mencatat pangsa pasar 36 persen dengan penjualan lebih dari 5.000 unit.

Hal tersebut disampaikan President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao dalam pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 di Grand City Convex, Jumat (28/8).

"Capaian ini mencerminkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap pilihan mobilitas berbasis elektrifikasi dan mendorong BYD untuk terus memperluas akses terhadap teknologi EV dan DM," tuturnya.

Secara nasional, BYD terus mencatatkan perkembangan positif sepanjang 2026. Bersama DENZA, penjualan pada Januari hingga Juli mencapai 32.800 unit dengan pangsa pasar kendaraan listrik lebih dari 35 persen.

Sementara di Jawa Timur, kebutuhan kendaraan energi baru juga terus berkembang, mencakup mobilitas harian hingga perjalanan jarak jauh bersama keluarga. BYD mencatat lebih dari 5.000 unit telah terjual sejak 2024.

“Jawa Timur merupakan salah satu wilayah penting dalam perjalanan BYD di Indonesia, dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang dan semakin beragam," tuturnya.

Melalui pengembangan teknologi EV (Electric Vehicle) dan DM (Dual Mode), BYD Motor Indonesia ingin menghadirkan pilihan kendaraan energi baru yang dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.

"BYD M6 menjadi salah satu representasi dari pendekatan ini dengan menghadirkan dua pilihan teknologi dalam satu lini, yakni M6 EV dan M6 DM, sehingga menyesuaikan kebutuhan mobilitas konsumen," imbuhnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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