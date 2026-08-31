Stargazer Cartenz dan Stargazer Cartenz X Dominasi 72 Persen SPK Hyundai di GIIAS 2026

Hyundai Stargazer Cartenz X. (Dok. Hyundai)
JawaPos.com - Stargazer Cartenz dan Stargazer Cartenz X menjadi penyumbang terbesar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Hyundai Motors Indonesia (HMID) selama Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Kedua model tersebut berkontribusi sekitar 72 persen dari total SPK Hyundai sepanjang pameran otomotif tersebut.
Capaian itu sekaligus menunjukkan tingginya minat konsumen terhadap lini Stargazer Cartenz. Bahkan, jumlah pemesanan lini tersebut meningkat 23 persen dibandingkan keikutsertaan Hyundai pada GIIAS tahun sebelumnya.
Kinerja positif tersebut melanjutkan tren penjualan Stargazer Cartenz setelah Hyundai melakukan strategi repositioning harga yang diperkenalkan sejak GIIAS 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan tanpa menghilangkan berbagai fitur dan keunggulan yang ditawarkan kepada konsumen.
President Director PT Hyundai Motors Indonesia Kenny Lee mengatakan, strategi harga menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan posisi Stargazer Cartenz di pasar Indonesia.
“Kami mencatat capaian pasar yang positif melalui Stargazer Cartenz, yang salah satunya didukung oleh strategi repositioning harga yang berani. Penyesuaian harga ini membuat Stargazer Cartenz semakin mudah diakses sekaligus memberikan nilai yang lebih besar,” kata Kenny dalam keterangannya, Senin (31/8).
“Dengan respons pasar yang kuat dan pertumbuhan penjualan retail yang berkelanjutan, kami optimistis Stargazer Cartenz berada di jalur yang tepat untuk segera menjadi salah satu dari 10 model kendaraan terlaris di Indonesia,” imbuhnya.
Selain mencatat kontribusi besar terhadap SPK Hyundai di GIIAS 2026, Stargazer Cartenz juga menunjukkan pertumbuhan penjualan retail pada Juli 2026. Berdasarkan data Gaikindo, model tersebut mencatat penjualan retail lebih dari 1.100 unit.
Angka tersebut menjadi pencapaian penjualan retail bulanan tertinggi Stargazer Cartenz, dengan pertumbuhan 55 persen secara year-on-year dan 42 persen secara month-on-month dibandingkan Juni 2026.
Pada periode yang sama, Stargazer Cartenz juga menempati posisi nomor dua berdasarkan brand di segmennya untuk wilayah Jakarta. Capaian tersebut memperlihatkan penerimaan positif terhadap model MPV keluarga Hyundai tersebut.
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Jawa Pos
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