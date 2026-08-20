Deretan 5 Motor dengan Fitur Keselamatan Canggih, Dari Honda ADV 160 hingga Yamaha TMAX

Honda Gold Wing Anniversary 50 Tahun di Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Fitur keselamatan pada sepeda motor kini semakin berkembang. Sejumlah motor pabrikan sudah dilengkapi dengan fitur-fitus keselamatan yang canggih.
Jika dulu pengendara hanya mengandalkan rem dan perlengkapan keselamatan dasar, sejumlah motor modern sudah dibekali teknologi terkini.
Seperti Anti-lock Braking System (ABS), kontrol traksi, hingga berbagai sistem elektronik yang membantu menjaga kestabilan kendaraan.
Menariknya, fitur-fitur kselamatan tersebut tidak hanya tersedia pada motor berharga fantastis.
Beberapa pabrikan sudah menghadirkannya pada motor yang masih cukup terjangkau, terutama di segmen skutik.
Buat kamu yang mengutamakan keselamatan tetapi tidak ingin langsung membeli motor premium, ada beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan.
Teknologi pada masing-masing motor memang berbeda. Ada yang fokus membantu pengereman, ada pula yang menjaga traksi roda ketika akselerasi.
Lantas, motor apa saja yang menawarkan fitur keselamatan aktif paling menarik? berikut daftarnya.
Honda ADV 160 menjadi salah satu pilihan menarik buat kamu yang menginginkan motor dengan fitur keselamatan cukup lengkap.
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Pada varian ABS, motor ini dibekali Anti-lock Braking System yang membantu mencegah roda terkunci ketika pengereman keras.
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Jawa Pos
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