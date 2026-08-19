Sekali Isi Bisa Jalan Jauh, Ini Deretan Motor dengan Tangki BBM Paling Besar

JawaPos.com - Kapasitas tangki bahan bakar menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan buat kamu yang sering melakukan perjalanan jauh. Semakin besar kapasitasnya, semakin banyak bahan bakar yang bisa ditampung sehingga frekuensi berhenti di SPBU berpotensi lebih sedikit.

Hal ini terutama terasa ketika motor digunakan untuk touring atau melintasi wilayah yang jarak antar-SPBU cukup jauh. Di Indonesia, sejumlah motor dari berbagai segmen menawarkan kapasitas tangki besar, bahkan mencapai lebih dari 20 liter.

Lantas, motor apa saja yang memiliki tangki BBM paling besar?

1. Kawasaki Versys 650 – 21 Liter Kawasaki Versys 650 menjadi salah satu motor yang memiliki kapasitas tangki BBM terbesar di pasar Indonesia. Motor adventure touring ini dibekali tangki berkapasitas 21 liter, sehingga cocok buat kamu yang gemar melakukan perjalanan jarak jauh.

Kapasitas tersebut dipadukan dengan mesin dua silinder berkapasitas 649 cc dan posisi berkendara yang tegak. Kombinasi tersebut membuat Versys 650 memang dirancang untuk perjalanan jauh, bukan sekadar digunakan sebagai kendaraan mobilitas perkotaan.

2. Honda Gold Wing – 21 Liter Honda Gold Wing juga memiliki tangki BBM berkapasitas 21 liter. Motor touring premium ini mengusung mesin enam silinder berkapasitas besar dan dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal ketika digunakan menempuh perjalanan panjang.