Tak Perlu Motor Mahal, Ini Deretan Motor Keyless Paling Murah di Indonesia

JawaPos.com - Fitur keyless kini semakin banyak ditemukan pada sepeda motor keluaran terbaru. Teknologi ini memungkinkan kamu menyalakan dan mengoperasikan motor tanpa harus memasukkan anak kunci ke lubang kontak, sekaligus memberikan kepraktisan saat digunakan sehari-hari.

Menariknya, fitur tersebut tidak lagi hanya tersedia pada motor kelas premium. Sejumlah motor matic dengan harga relatif terjangkau sudah mengadopsi sistem keyless.

Buat kamu yang ingin motor dengan teknologi modern tetapi tetap memperhatikan harga, berikut beberapa pilihannya!

1. Yamaha Gear Ultima

Yamaha Gear Ultima menjadi salah satu motor matic yang menawarkan fitur Smart Key System di kelas harga yang relatif terjangkau. Sistem tersebut memungkinkan kamu mengoperasikan motor tanpa perlu memasukkan anak kunci secara langsung ke lubang kontak.

Selain keyless, Gear Ultima memiliki karakter sebagai motor matic praktis untuk kebutuhan harian. Dimensinya cukup ringkas sehingga mudah digunakan untuk bermanuver di tengah lalu lintas perkotaan. Buat kamu yang mencari motor untuk bekerja, kuliah, atau aktivitas sehari-hari, model ini bisa menjadi salah satu pertimbangan.

2. Yamaha Fazzio

Yamaha Fazzio menjadi pilihan lain buat kamu yang menginginkan motor matic dengan desain retro-modern sekaligus fitur keyless. Fitur Smart Key System tersedia pada varian tertentu dan memberikan kemudahan ketika kamu hendak menggunakan motor.