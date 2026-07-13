BYD Atto 3 vs Deepal S05, Mana SUV Listrik Terbaik? Simak Perbandingan Fitur dan Spesifikasinya

BYD Atto 3 dan Deapal SO5. (AI)
JawaPos.com - Segmen SUV listrik di Indonesia semakin kompetitif dengan hadirnya berbagai model baru yang menawarkan teknologi canggih dan fitur lengkap. Salah satu duel yang menarik perhatian adalah BYD Atto 3 melawan Deepal S05 dari Changan.
Keduanya sama-sama menyasar konsumen yang menginginkan SUV listrik modern dengan desain futuristis, teknologi pintar, serta kenyamanan berkendara. Namun, masing-masing memiliki karakter yang berbeda, baik dari sisi performa, fitur, maupun teknologi yang ditawarkan.
BYD Atto 3 mengusung bahasa desain Dragon Face dengan garis bodi yang sporty dan modern. Velg 18 inci, lampu LED penuh, serta panoramic sunroof membuat tampilannya semakin premium.
Sementara itu, Deepal S05 hadir dengan desain minimalis khas SUV listrik generasi baru.
Tampilan depannya bersih tanpa grille konvensional dengan lampu LED tipis yang memberikan kesan futuristis. Desain ini menyasar konsumen yang menyukai gaya modern dan elegan.
BYD Atto 3 menawarkan kabin yang unik dengan tema sporty. Salah satu ciri khasnya adalah layar sentuh berukuran 15,6 inci yang dapat diputar (rotating touchscreen), panel instrumen digital, wireless charging, panoramic sunroof, hingga sistem Vehicle-to-Load (V2L) yang memungkinkan mobil menjadi sumber listrik portabel.
Deepal S05 mengusung konsep kabin minimalis dengan dominasi layar sentuh besar, konektivitas digital, voice command, serta berbagai fitur pintar yang mendukung pengalaman berkendara modern. Pendekatan desainnya lebih sederhana namun berorientasi pada teknologi.
BYD Atto 3 dibekali motor listrik bertenaga 150 kW (sekitar 204 PS) dengan torsi 310 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam dapat dicapai sekitar 7,3 detik, menjadikannya cukup responsif untuk penggunaan harian maupun perjalanan luar kota.
Deepal S05 menawarkan karakter berkendara yang juga berorientasi pada kenyamanan dan efisiensi. Selain versi listrik murni, model ini juga tersedia dalam varian REEV (Range Extended Electric Vehicle) yang menggunakan mesin bensin sebagai generator untuk mengisi baterai sehingga mengurangi kekhawatiran terhadap jarak tempuh.
Salah satu keunggulan BYD Atto 3 adalah penggunaan Blade Battery berbasis Lithium Iron Phosphate (LFP) yang dikenal memiliki tingkat keamanan tinggi. Varian Superior menggunakan baterai 60,48 kWh dengan klaim jarak tempuh hingga 480 km (NEDC).
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland