BYD Atto 3 vs Deepal S05, Mana SUV Listrik Terbaik? Simak Perbandingan Fitur dan Spesifikasinya

JawaPos.com - Segmen SUV listrik di Indonesia semakin kompetitif dengan hadirnya berbagai model baru yang menawarkan teknologi canggih dan fitur lengkap. Salah satu duel yang menarik perhatian adalah BYD Atto 3 melawan Deepal S05 dari Changan.

Keduanya sama-sama menyasar konsumen yang menginginkan SUV listrik modern dengan desain futuristis, teknologi pintar, serta kenyamanan berkendara. Namun, masing-masing memiliki karakter yang berbeda, baik dari sisi performa, fitur, maupun teknologi yang ditawarkan.

Desain Eksterior BYD Atto 3 mengusung bahasa desain Dragon Face dengan garis bodi yang sporty dan modern. Velg 18 inci, lampu LED penuh, serta panoramic sunroof membuat tampilannya semakin premium.

Sementara itu, Deepal S05 hadir dengan desain minimalis khas SUV listrik generasi baru.

Tampilan depannya bersih tanpa grille konvensional dengan lampu LED tipis yang memberikan kesan futuristis. Desain ini menyasar konsumen yang menyukai gaya modern dan elegan.

Interior dan Teknologi BYD Atto 3 menawarkan kabin yang unik dengan tema sporty. Salah satu ciri khasnya adalah layar sentuh berukuran 15,6 inci yang dapat diputar (rotating touchscreen), panel instrumen digital, wireless charging, panoramic sunroof, hingga sistem Vehicle-to-Load (V2L) yang memungkinkan mobil menjadi sumber listrik portabel.

Deepal S05 mengusung konsep kabin minimalis dengan dominasi layar sentuh besar, konektivitas digital, voice command, serta berbagai fitur pintar yang mendukung pengalaman berkendara modern. Pendekatan desainnya lebih sederhana namun berorientasi pada teknologi.

Performa Motor Listrik BYD Atto 3 dibekali motor listrik bertenaga 150 kW (sekitar 204 PS) dengan torsi 310 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam dapat dicapai sekitar 7,3 detik, menjadikannya cukup responsif untuk penggunaan harian maupun perjalanan luar kota.

Deepal S05 menawarkan karakter berkendara yang juga berorientasi pada kenyamanan dan efisiensi. Selain versi listrik murni, model ini juga tersedia dalam varian REEV (Range Extended Electric Vehicle) yang menggunakan mesin bensin sebagai generator untuk mengisi baterai sehingga mengurangi kekhawatiran terhadap jarak tempuh.