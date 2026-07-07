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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.00 WIB

Deepal S05 Tawarkan Dua Teknologi Elektrifikasi Sekaligus, Pilih Mana? Simak Spesifikasinya

Deepal S05 REEV untuk pertama kalinya di Indonesia diperkenalkan Changan. (Istimewa) - Image

Deepal S05 REEV untuk pertama kalinya di Indonesia diperkenalkan Changan. (Istimewa)

JawaPos.com - Persaingan mobil listrik di Indonesia semakin menarik dengan hadirnya Deepal S05, SUV elektrifikasi yang menawarkan dua pilihan sistem penggerak, yaitu Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Meski sama-sama mengandalkan motor listrik sebagai penggerak utama, kedua varian tersebut memiliki karakter dan cara kerja yang berbeda. Perbedaan inilah yang membuat calon konsumen perlu memahami mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Lantas, apa saja perbedaan Deepal S05 BEV dan REEV?

Deepal S05 BEV: Mengandalkan Tenaga Listrik Sepenuhnya

Varian Battery Electric Vehicle (BEV) menggunakan tenaga listrik murni. Mobil bergerak sepenuhnya melalui motor listrik yang memperoleh energi dari baterai berkapasitas besar.

Pengisian daya dilakukan melalui charging station atau wall charger di rumah. Karena tidak menggunakan mesin bensin, mobil ini tidak menghasilkan emisi gas buang saat dikendarai.

Kelebihan Deepal S05 BEV sudah pasti bebas emisi saat digunakan, biaya operasional lebih rendah dibanding mobil berbahan bakar dan suara kabin lebih senyap. Bahkan perawatan lebih sederhana karena tidak memiliki mesin pembakaran.

Namun, pengguna perlu memperhatikan ketersediaan stasiun pengisian daya, terutama saat melakukan perjalanan jarak jauh.

Deepal S05 REEV: Mobil Listrik dengan Generator Mesin Bensin

Berbeda dengan BEV, Range Extended Electric Vehicle (REEV) tetap digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik. Bedanya, mobil ini dilengkapi mesin bensin yang berfungsi sebagai generator untuk mengisi ulang baterai ketika kapasitas dayanya mulai berkurang.

Artinya, mesin bensin tidak menggerakkan roda secara langsung, melainkan hanya menghasilkan listrik agar mobil dapat menempuh jarak lebih jauh. Konsep ini membuat pengemudi tidak terlalu khawatir kehabisan daya baterai saat bepergian jauh.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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