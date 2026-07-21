Changan Deepal S05 Resmi Meluncur di Indonesia, Ada Pilihan BEV dan REEV

JawaPos.com - Merek otomotif global di bawah naungan Indomobil Group, Changan, resmi meluncurkan SUV listrik terbarunya, Changan Deepal S05, untuk pasar Indonesia. Model ini hadir sebagai SUV pertama di Tanah Air yang menawarkan dua opsi teknologi elektrifikasi sekaligus, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) murni dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).

​CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, menyampaikan bahwa kehadiran varian REEV dan BEV dirancang untuk memberikan fleksibilitas pilihan mobilitas bagi konsumen di Indonesia.

​"Melalui varian REEV, kami menghadirkan pengalaman berkendara listrik yang meminimalkan kekhawatiran terhadap jarak tempuh (range anxiety), dipadukan dengan kenyamanan dan teknologi cerdas," ujar Setiawan dalam keterangan resminya.

​Dua Pilihan Penggerak: BEV dan REEV ​Changan Deepal S05 dikembangkan di atas platform digital Changan EPA1 berbasis penggerak roda belakang (RWD) dengan suspensi independen di keempat roda.

​Varian BEV (Murni Listrik): Dibekali motor listrik bertenaga 200 kW dan torsi 290 Nm. SUV ini sanggup menempuh jarak hingga 470 km dalam sekali pengisian daya (siklus NEDC).

​Varian REEV (Hybrid Generator): Menggabungkan motor listrik bertenaga 160 kW dan torsi 320 Nm dengan mesin bensin 1.500 cc yang berfungsi khusus sebagai generator pengisi baterai. Kombinasi ini memberikan total jarak tempuh gabungan hingga lebih dari 1.100 km, serta daya jangkau mode listrik murni hingga 170 km.

​Kedua varian telah mendukung pengisian daya cepat 3C Fast Charging. Pengisian daya baterai dari 30 hingga 80 persen membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk varian BEV dan 20 menit untuk varian REEV.

​Eksterior Aerodinamis dan Fitur Kabin Terintegrasi ​Dari sisi penampilan, Deepal S05 mengusung filosofi Symbiotic Aesthetics dengan desain fascia Interstellar Wing. Ciri khas modern diperkuat melalui frameless door, electric hidden door handle, serta velg berukuran 18 inci. Rancangan aerodinamis kendaraan ini menghasilkan koefisien hambatan udara sebesar 0,25 Cd.

​Masuk ke dalam kabin, SUV berjarak sumbu roda 2.880 mm ini menyajikan pusat kendali berupa layar sentuh 15,4 inci beresolusi 2.5K berfitur Sunflower Screen, yang dapat berputar 15 derajat secara otomatis ke arah pengemudi atau penumpang.