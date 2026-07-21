Changan Deepal S05 Resmi Meluncur di Indonesia, Ada Pilihan BEV dan REEV

Changan Indonesia meluncurkan Deepal S05 dengan opsi teknologi BEV dan REEV. (Istimewa)
JawaPos.com - Merek otomotif global di bawah naungan Indomobil Group, Changan, resmi meluncurkan SUV listrik terbarunya, Changan Deepal S05, untuk pasar Indonesia. Model ini hadir sebagai SUV pertama di Tanah Air yang menawarkan dua opsi teknologi elektrifikasi sekaligus, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) murni dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).
CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, menyampaikan bahwa kehadiran varian REEV dan BEV dirancang untuk memberikan fleksibilitas pilihan mobilitas bagi konsumen di Indonesia.
"Melalui varian REEV, kami menghadirkan pengalaman berkendara listrik yang meminimalkan kekhawatiran terhadap jarak tempuh (range anxiety), dipadukan dengan kenyamanan dan teknologi cerdas," ujar Setiawan dalam keterangan resminya.
Changan Deepal S05 dikembangkan di atas platform digital Changan EPA1 berbasis penggerak roda belakang (RWD) dengan suspensi independen di keempat roda.
Varian BEV (Murni Listrik): Dibekali motor listrik bertenaga 200 kW dan torsi 290 Nm. SUV ini sanggup menempuh jarak hingga 470 km dalam sekali pengisian daya (siklus NEDC).
Varian REEV (Hybrid Generator): Menggabungkan motor listrik bertenaga 160 kW dan torsi 320 Nm dengan mesin bensin 1.500 cc yang berfungsi khusus sebagai generator pengisi baterai. Kombinasi ini memberikan total jarak tempuh gabungan hingga lebih dari 1.100 km, serta daya jangkau mode listrik murni hingga 170 km.
Kedua varian telah mendukung pengisian daya cepat 3C Fast Charging. Pengisian daya baterai dari 30 hingga 80 persen membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk varian BEV dan 20 menit untuk varian REEV.
Dari sisi penampilan, Deepal S05 mengusung filosofi Symbiotic Aesthetics dengan desain fascia Interstellar Wing. Ciri khas modern diperkuat melalui frameless door, electric hidden door handle, serta velg berukuran 18 inci. Rancangan aerodinamis kendaraan ini menghasilkan koefisien hambatan udara sebesar 0,25 Cd.
Masuk ke dalam kabin, SUV berjarak sumbu roda 2.880 mm ini menyajikan pusat kendali berupa layar sentuh 15,4 inci beresolusi 2.5K berfitur Sunflower Screen, yang dapat berputar 15 derajat secara otomatis ke arah pengemudi atau penumpang.
Sistem infotainment tersebut didukung prosesor Qualcomm Snapdragon 8155, integrasi Apple CarPlay/Android Auto, serta Intelligent Voice Assistant empat zona yang telah mendukung perintah berbahasa Indonesia.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026