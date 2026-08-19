Jaecoo Buka Suara soal Baterai J5 EV Rp 195,5 Juta, Ternyata Ini Penyebabnya

JawaPos.com - Jaecoo Indonesia akhirnya buka suara perihal viralnya Jaecoo J5 EV dengan biaya penggantian baterai yang disebut-sebut membengkak hingga Rp 195,5 juta.

Menariknya, harga tersebut bernilai lebih dari setengah harga mobil aslinya. Adapun harga Jaecoo J5 EV di Indonesia saat ini berkisar antara Rp 279.900.000 hingga Rp 337.500.000 (On The Road Jakarta).

Jaecoo sendiri mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai J5 EV milik pelanggan yang mengalami kerusakan pada bagian bawah kendaraan setelah mengalami insiden saat berkendara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung yang dilakukan pada Kamis (23/7) oleh Jaecoo Indonesia melalui tim teknis di Dealer Jaecoo Semarang, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kebocoran coolant pada sistem baterai akibat insiden tersebut.

“Pada hari yang sama, Dealer Jaecoo Semarang telah melakukan pemeriksaan dan

investigasi secara menyeluruh sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata manajemen Jaecoo Indonesia dalam keterangan kepada JawaPos.com, Rabu (19/8).

Keesokan harinya, dealer Jaecoo Semarang kembali berkoordinasi dengan pelanggan untuk melanjutkan pembahasan mengenai kondisi kendaraan dan proses penanganannya. Pada hari yang sama, proses pengajuan klaim asuransi dimulai dan Surat Perintah Kerja (SPK) perbaikan dari pihak asuransi akhirnya diterbitkan pada 5 Agustus 2026.

“Setelah proses tersebut, tim Dealer Jaecoo Semarang terus berkoordinasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi terbaru mengenai proses penanganan dan perbaikan kendaraan,” ungkapnya.

Akhirnya, suku cadang yang diperlukan diterima oleh dealer pada Minggu (16/8) dan proses pemasangan kendaraan pelanggan telah diselesaikan pada Selasa (18/8).

Jaecoo menegaskan, sebagai bagian dari sistem perlindungan kendaraan, setiap unit Jaecoo J5 EV dilengkapi dengan battery cover yang berfungsi melindungi battery pack dan komponen terkait.