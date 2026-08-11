Jaecoo J5 EV Raih Penjualan Sebanyak 3.200 selama Juli 2026, Naik 4,9 Persen Dibandikan Juni

JawaPos.com - Mobil listrik Jaecoo J5 EV mencatat penjualan sebanyak 3.200 unit pada Juli 2026, meningkat sekitar 4,9 persen dibandingkan bulan sebelumnya 3.050 unit, sekaligus menjadi pencapaian penjualan bulanan tertinggi Jaecoo J5 EV sepanjang Januari-Juli 2026.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada Juli 2026, Jaecoo J5 EV membukukan total penjualan 20.186 unit secara retail sales selama periode Januari hingga Juli 2026.

Sepanjang periode tersebut, penjualan Jaecoo J5 tercatat relatif konsisten, yakni 2.031 unit pada Januari, 3.028 unit pada Februari, 2.868 unit pada Maret, 3.009 unit pada April, 3.000 unit pada Mei, 3.050 unit pada Juni, dan 3.200 unit pada Juli.

“Pencapaian Jaecoo J5 EV hingga bulan Juli ini menjadi cerminan kepercayaan konsumen terhadap produk kami. Dengan semakin meningkatnya kompetisi produk di kelas SUV, kami percaya bahwa desain, performa, kelengkapan fitur hingga teknologi yang dihadirkan Jaecoo J5 memberikan nilai lebih kepada konsumen di Indonesia.” ujar Head of Marketing Omoda & Jaecoo Indonesia Mohamad Ilham Pratama, melalui rilis pers, Minggu.

Sejalan dengan capaian tersebut, Jaecoo menghadirkan program online booking Jaecoo J5 EV Premium selama GIIAS 2026 pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 dengan harga Rp 319,9 juta.

Konsumen dapat memilih salah satu dari dua keuntungan, yakni Stylish Package berupa gratis bodykit atau Ownership Package berupa gratis asuransi selama satu tahun.

Kehadiran Jaecoo J5 EV disebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas pilihan kendaraan listrik sekaligus mengembangkan ekosistem mobilitas yang mencakup elektrifikasi dan teknologi pintar.