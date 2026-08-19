Transaksi Tukar Tambah Mobil Meningkat di GIIAS 2026, Innova Jadi Pilihan Teratas

JawaPos.com - Penjualan mobil bekas maupun baru OLXmobbi mencatat pertumbuhan volume transaksi jual dan tukar tambah mobil sebesar 12 persen selama GIIAS 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Toyota Kijang Innova menjadi mobil yang paling banyak ditransaksikan, disusul Toyota Avanza dan Toyota Rush.

OLXmobbi kembali memperkuat kontribusinya terhadap industri otomotif nasional melalui keikutsertaannya di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Memasuki tahun keempat sebagai Official Trade-in Partner GIIAS, OLXmobbi mencatat pertumbuhan volume transaksi jual dan tukar tambah mobil sebesar 12 persen dibandingkan GIIAS 2025.

Berdasarkan data internal selama pameran, Toyota Kijang Innova menjadi model yang paling banyak ditransaksikan melalui layanan OLXmobbi. Posisi berikutnya ditempati Toyota Avanza dan Toyota Rush.

Dari sisi merek, Toyota menjadi brand dengan penyerapan transaksi tertinggi. Honda dan Mitsubishi menyusul di posisi berikutnya.

Pertumbuhan transaksi tersebut tidak lepas dari tingginya minat konsumen terhadap program yang ditawarkan OLXmobbi selama GIIAS 2026. Salah satunya berupa cashback hingga Rp15 juta, serta berbagai program kolaborasi trade-in untuk sejumlah merek dan model kendaraan.

Kemudahan transaksi juga didukung oleh ekosistem Grup Astra, termasuk Auto2000, Astra Daihatsu, BMW Astra, ACC, dan TAF. Kolaborasi tersebut memberikan pilihan yang lebih luas bagi konsumen yang ingin menjual kendaraan lama sekaligus menggantinya dengan mobil lain.

Untuk melanjutkan momentum GIIAS 2026, OLXmobbi menghadirkan program KEJUTAN (Kejar Untung Jual Mobil Instan). Program ini ditujukan bagi konsumen yang belum sempat menikmati berbagai penawaran selama pameran.

Melalui program tersebut, konsumen yang melakukan transaksi jual maupun tukar tambah berkesempatan memperoleh sejumlah benefit tambahan. Hadiahnya antara lain saldo digital Bank Saqu senilai Rp150.000, Samsung Galaxy Tab A9, smartwatch Garmin Forerunner 55, sepeda listrik Exotic X-670, hingga sepeda motor Honda BeAT CBS Jazz.