Buka Cabang Bintaro, Focus Motor Beri Pilihan Mobil Bekas dengan Garansi hingga 5 Tahun

Ilustrasi aktivitas penjualan mobil di showroom Focus Motor, Bintaro, Tangerang Selatan. (Istimewa)
JawaPos.com - Kebutuhan terhadap mobil bekas berkualitas terus mendorong pelaku industri otomotif sekunder menghadirkan layanan yang memberikan kepastian kepada konsumen.
Transparansi kondisi kendaraan, harga, hingga perlindungan setelah pembelian menjadi sejumlah faktor yang semakin diperhatikan calon pemilik mobil.
“Bintaro adalah tonggak penting bagi kami,” ujar Chairman Focus Motor Group Agus Focus saat pembukaan cabang baru di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.
Menurut dia, kehadiran cabang tersebut diarahkan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap mobil bekas sekaligus memberikan rasa aman dalam proses kepemilikan kendaraan.
“Garansi 5 tahun menjadi manifestasi keyakinan kami atas kualitas unit,” kata Agus. Program tersebut diklaim menjadi perlindungan purna jual dengan masa garansi terpanjang di Indonesia, mencakup sejumlah komponen utama kendaraan.
Chief Executive Officer (CEO) Focus Motor Belanja Mobil Azka mengatakan, penerapan garansi tersebut didukung proses kontrol kualitas yang ketat. “Garansi 5 tahun hanya bisa terwujud karena ketatnya kontrol kualitas,” ujarnya.
Dalam layanan 5 Belanja Mobil Promise, setiap unit yang ditawarkan menjalani inspeksi pada 155 titik. Pemeriksaan meliputi mesin, transmisi, kaki-kaki, sistem pengereman, dan AC. Kendaraan juga diperiksa untuk memastikan tidak memiliki riwayat banjir, kecelakaan dengan kerusakan struktur berat, maupun manipulasi odometer.
Perlindungan garansi hingga lima tahun mencakup komponen utama seperti mesin, transmisi, kaki-kaki, sistem rem, dan AC. Selain itu, konsumen mendapatkan informasi harga yang transparan tanpa biaya tersembunyi. “Mulai dari inspeksi mendalam 155 titik hingga transparansi harga,” ujar Azka.
Layanan tersebut juga mencakup jaminan trade-in atau buyback dengan ketentuan yang jelas serta pendampingan melalui Customer Service Personal setelah pembelian.
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Jawa Pos
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