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Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 19 Agustus 2026 | 20.33 WIB

5 Cara Menjaga Harga Jual Kembali Mitsubishi Xpander Tetap Tinggi

Jaringan aftersales yang mumpuni menjadikan Mitsubishi Xpander mempunyai resale value yang tinggi. - Image

Jaringan aftersales yang mumpuni menjadikan Mitsubishi Xpander mempunyai resale value yang tinggi.

JawaPos.com - Harga jual kembali menjadi salah satu pertimbangan penting saat membeli mobil. Mitsubishi Xpander dikenal memiliki pasar mobil bekas yang cukup kuat. Namun, nilai jualnya tetap dipengaruhi kondisi kendaraan. Perawatan rutin dan menjaga orisinalitas mobil bisa membantu mempertahankan harganya.

Memilih mobil bukan hanya soal harga pembelian dan fitur. Bagi sebagian konsumen, nilai jual kembali juga menjadi pertimbangan sebelum menentukan kendaraan yang akan digunakan.

Mitsubishi Xpander termasuk salah satu MPV yang memiliki permintaan cukup baik di pasar mobil bekas. Meski demikian, harga setiap unit bisa berbeda karena dipengaruhi banyak faktor, mulai dari tahun produksi, jarak tempuh, kondisi mesin, eksterior, interior, hingga kelengkapan dokumen.

Karena itu, menjaga kondisi mobil sejak awal menjadi penting bagi pemilik yang ingin mendapatkan nilai jual kembali yang baik.

Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi Mitsubishi Xpander tetap prima.

1. Rutin Melakukan Servis

Servis berkala menjadi langkah dasar untuk menjaga performa mobil. Perawatan sebaiknya dilakukan sesuai jadwal yang direkomendasikan pabrikan. 

Pemeriksaan rutin tidak hanya berkaitan dengan mesin, tetapi juga berbagai komponen lain seperti sistem pengereman, kaki-kaki, kelistrikan, hingga fitur kendaraan.

Riwayat servis yang jelas juga dapat menjadi nilai tambah ketika mobil hendak dijual karena calon pembeli bisa mengetahui bagaimana kendaraan tersebut dirawat selama digunakan.

2. Gunakan Suku Cadang Berkualitas

Penggantian komponen sebaiknya menggunakan suku cadang yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Komponen yang tepat dapat membantu menjaga performa sekaligus mengurangi risiko munculnya masalah pada bagian lain.

Mobil dengan komponen yang terawat dan bekerja dengan baik tentu lebih menarik bagi calon pembeli mobil bekas.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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