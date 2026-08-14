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Dinarsa Kurniawan
Jumat, 14 Agustus 2026 | 21.45 WIB

MG Raih 1.088 SPK di GIIAS 2026, MGS5 EV Jadi Favorit Pengunjung

MG MGS5 EV menjadi model favorit pengunjung GIIAS 2026 dengan mendominasi pemesanan dan menarik lebih dari 1.000 sesi test drive bersama MG ZS Hybrid+. (MG Motor Indonesia)


JawaPos.com - Morris Garages (MG) Motor Indonesia mencatat hasil positif selama gelaran Gaikindilo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

MG membukukan 1.088 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) serta mencatat lebih dari 1.000 sesi test drive sepanjang pameran.

“GIIAS selalu menjadi momentum berarti bagi kami untuk semakin dekat dengan konsumen Indonesia,” ujar Chief Executive Officer MG Motor Indonesia Jason Huang.

Menurut Jason, respons pengunjung terhadap dua model elektrifikasi terbaru MG, yakni MGS5 EV dan MG ZS Hybrid+, menunjukkan penerimaan positif konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Bhghhh

“Sambutan hangat pengunjung terhadap MG ZS Hybrid+ dan MGS5 EV menandai semakin diterimanya inovasi MG,” katanya.
Dari total SPK yang dikumpulkan selama GIIAS 2026, MGS5 EV menjadi model dengan pemesanan tertinggi.

SUV listrik tersebut juga mendapat perhatian besar3 relatif singkat. “MG ZS Hybrid+ mendapat sambutan hangat dari konsumen di berbagai daerah,” ujar Jason.

Antusiasme terhadap kedua model tersebut juga terlihat dari aktivitas test drive. MG mencatat lebih dari 1.000 pengunjung telah mencoba langsung MGS5 EV dan MG ZS Hybrid+ di area yang disediakan penyelenggara. “Kami melihat minat konsumen melalui pengalaman langsung di area test drive,” katanya.

MG ZS Hybrid+ mengusung teknologi Hybrid+ yang menggabungkan mesin bensin, motor listrik, dan transmisi 3-speed Dedicated Hybrid Transmission. Sistem tersebut dipadukan dengan delapan mode propulsi hybrid untuk menyesuaikan penggunaan tenaga sesuai kondisi berkendara.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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