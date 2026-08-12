BYD Ungkap Teknologi Dual Mode, dari Efisiensi hingga Kemampuan Off-road

Head of Product PT BYD Motor Indonesia Bobby Bharata (kiri) dan Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan (tengah) saat Media Tech Auto Talk di GIIAS 2026, (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT BYD Motor Indonesia memanfaatkan ajang GIIAS 2026 untuk mengedukasi masyarakat mengenai perkembangan kendaraan energi baru (NEV).
Melalui Media Tech Auto Talk, BYD memaparkan filosofi electric-first yang menjadi dasar pengembangan teknologi Dual Mode (DM).
“Teknologi Dual Mode terus berevolusi hingga generasi kelima,” kata Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan.
Menurut Luther, pengalaman lebih dari dua dekade dalam mengembangkan teknologi DM menjadi dasar BYD menghadirkan solusi elektrifikasi dengan karakter berbeda.
Di Indonesia, teknologi tersebut diperkenalkan melalui BYD M6 DM yang telah mencatat lebih dari 4.000 pemesanan.
“Motor listrik menjadi penggerak utama, sementara mesin bekerja sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Teknologi Dual Mode mengintegrasikan motor listrik dan mesin pembakaran melalui sistem manajemen energi yang bekerja otomatis. Konsep electric-first membuat motor listrik menjadi sumber penggerak utama dalam sebagian besar kondisi berkendara, sedangkan mesin membantu menghasilkan energi atau memberikan tenaga tambahan ketika diperlukan.
Teknologi tersebut pertama kali diperkenalkan melalui DM 1.0 pada 2008 dan kini telah berkembang hingga DM 5.0. BYD menyebut setiap generasi menghadirkan peningkatan pada efisiensi, performa, pengelolaan energi, dan kenyamanan berkendara.
DM-i atau Dual Mode Intelligent menggabungkan mesin hybrid, Electric Hybrid System (EHS), dan Blade Battery. Mesin hybrid 1.5L naturally aspirated memiliki efisiensi termal hingga 46,06 persen dan dapat menggunakan bahan bakar minimum RON 92.
EHS mengintegrasikan motor listrik, kontrol elektronik, single-gear reducer, direct-drive clutch, dan sistem pendingin oli dalam satu unit.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan