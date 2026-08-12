BYD Ungkap Teknologi Dual Mode, dari Efisiensi hingga Kemampuan Off-road





JawaPos.com - PT BYD Motor Indonesia memanfaatkan ajang GIIAS 2026 untuk mengedukasi masyarakat mengenai perkembangan kendaraan energi baru (NEV).

Melalui Media Tech Auto Talk, BYD memaparkan filosofi electric-first yang menjadi dasar pengembangan teknologi Dual Mode (DM).

“Teknologi Dual Mode terus berevolusi hingga generasi kelima,” kata Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan.

Menurut Luther, pengalaman lebih dari dua dekade dalam mengembangkan teknologi DM menjadi dasar BYD menghadirkan solusi elektrifikasi dengan karakter berbeda.

Di Indonesia, teknologi tersebut diperkenalkan melalui BYD M6 DM yang telah mencatat lebih dari 4.000 pemesanan.

“Motor listrik menjadi penggerak utama, sementara mesin bekerja sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Teknologi Dual Mode mengintegrasikan motor listrik dan mesin pembakaran melalui sistem manajemen energi yang bekerja otomatis. Konsep electric-first membuat motor listrik menjadi sumber penggerak utama dalam sebagian besar kondisi berkendara, sedangkan mesin membantu menghasilkan energi atau memberikan tenaga tambahan ketika diperlukan.

Teknologi tersebut pertama kali diperkenalkan melalui DM 1.0 pada 2008 dan kini telah berkembang hingga DM 5.0. BYD menyebut setiap generasi menghadirkan peningkatan pada efisiensi, performa, pengelolaan energi, dan kenyamanan berkendara.



DM-i Utamakan Efisiensi DM-i atau Dual Mode Intelligent menggabungkan mesin hybrid, Electric Hybrid System (EHS), dan Blade Battery. Mesin hybrid 1.5L naturally aspirated memiliki efisiensi termal hingga 46,06 persen dan dapat menggunakan bahan bakar minimum RON 92.