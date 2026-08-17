Denza N8 Terbaru Mampu Tembus Jarak 1.000 Km dalam Sekali Isi Daya

Denza N8L (Antara/Denza)

JawaPos.com - Denza, merek kendaraan listrik premium di bawah BYD, memperbarui SUV listrik N8 dengan baterai berkapasitas besar yang mampu menawarkan jarak tempuh hingga sekitar 1.000 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Dilansir dari laporan Arena EV pada Minggu (16/8), pembaruan tersebut terungkap melalui dokumen regulasi Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (MIIT). Denza N8 terbaru hadir dengan baterai lithium iron phosphate (LFP) berkapasitas 130,15 kWh.

Dengan kapasitas baterai yang lebih besar, Denza N8 versi baru mampu mencapai jarak tempuh hingga 623 mil atau sekitar 1.003 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Denza juga menyediakan baterai berkapasitas 105,792 kWh. Berdasarkan konfigurasi motor dan baterainya, jarak tempuh resmi N8 berada pada kisaran 497 hingga 623 mil atau sekitar 800 hingga 1.003 kilometer.

Denza menawarkan N8 dalam dua ukuran bodi. Versi standar memiliki panjang 5.150 mm, lebar 1.999 mm, tinggi 1.820 mm, serta jarak sumbu roda 3.075 mm.

Sementara itu, versi yang lebih panjang, N8L, memiliki panjang 5.200 mm dengan lebar dan jarak sumbu roda yang sama. Karena bobot dan hambatan udara yang lebih besar, N8L dengan baterai 130,15 kWh memiliki jarak tempuh sekitar 597 mil atau 961 kilometer berdasarkan standar pengujian CLTC.

Untuk sistem penggeraknya, N8 tersedia dalam konfigurasi penggerak roda belakang dengan satu motor listrik berdaya 320 kW atau 370 kW.

Denza juga menawarkan konfigurasi tiga motor dengan penggerak seluruh roda. Sistem tersebut menggunakan satu motor 270 kW di bagian depan dan dua motor 310 kW di masing-masing roda belakang.

Jika digabungkan, sistem tiga motor tersebut menghasilkan tenaga hingga 890 kW atau sekitar 1.193 tenaga kuda.

Sebelumnya, Denza N8 versi listrik yang diperkenalkan pada 2023 menggunakan baterai 108,8 kWh. Saat itu, konsumen yang menginginkan jarak tempuh lebih jauh harus memilih varian plug-in hybrid yang menawarkan jarak tempuh gabungan hingga sekitar 1.030 kilometer.

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Kini, Denza N8 listrik model terbaru mampu menawarkan jarak tempuh yang hampir setara tanpa bantuan mesin pembakaran internal. (*)