SPK Suzuki XL7 Terbaru Tembus 1.300 Unit, Varian Termahal Justru Jadi Favorit

JawaPos.com - Hingga pertengahan Agustus 2026, Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Suzuki XL7 terbaru secara nasional telah menembus lebih dari 1.300 unit.

Sales 4W Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Rendy Anggadiputra, mengatakan jumlah tersebut menunjukkan tingginya minat konsumen terhadap XL7. Pengiriman unit ke dealer juga telah dilakukan dalam jumlah yang kurang lebih sama.

“Per kemarin, kita sudah punya 1.300 lebih SPK secara nasional. Memang di Jakarta ini baru 26 secara simbolis (diserahkan), tapi secara nasional pesanan XL7 sudah di angka 1.300. Dan memang secara unit, pengiriman ke dealer sudah lebih dari 1.300, jadi anytime akan terkirim ke konsumen,” kata Rendy di Jakarta, Sabtu (15/8).

Menariknya, konsumen tidak hanya memburu varian dengan harga paling terjangkau. Justru, varian Alpha yang merupakan tipe tertinggi XL7 menjadi pilihan paling populer pada periode awal penjualan.

Rendy mengatakan varian tersebut menyumbang hampir separuh dari total pemesanan XL7. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen awal XL7 cukup banyak mengincar varian dengan fitur dan posisi tertinggi dalam lini produk tersebut.

“Sebarannya di awal launching ini ternyata minatnya besar di varian Alpha, varian tertingginya. Kontribusinya sampai 47 persen, hampir setengahnya,” ujar Rendy.

Dari sisi wilayah, permintaan XL7 pada fase awal penjualan paling banyak berasal dari Jakarta dan sejumlah kota besar. Sementara itu, pembelian juga banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Antusiasme konsumen di awal-awal ini di model Alpha, sebarannya kebanyakan di Pulau Jawa; Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya, kota-kota besar,” tambah 4W Sales Assistant to Department Head PT Suzuki Indomobil Sales Randy Murdoko.