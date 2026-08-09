Jelang Hari Kemerdekaan, 7 Shio Ini Diprediksi Dapat Rezeki Tak Terduga

Ilustrasi shio yang akan ketiban rezeki dan keberuntungan pada 17 Agustus 2026 (freepik/jcomp)
JawaPos.com – Bulan Agustus identik dengan semarak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, dalam astrologi Tionghoa, bulan ini juga dipercaya membawa perubahan peruntungan bagi sejumlah shio.
Ada yang disebut mendapat peluang baru dalam pekerjaan, ada pula yang diprediksi memperoleh keuntungan dari bisnis, relasi, hingga kesempatan tak terduga.
Bagi sebagian orang, momentum tersebut bisa menjadi waktu yang tepat untuk lebih berani mengambil peluang dan memperluas jaringan.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang disebut memiliki peruntungan cukup baik selama Agustus 2026.
Pemilik Shio Tikus disebut berada dalam periode yang cukup menjanjikan sepanjang Agustus 2026.
Berbagai kesempatan berpotensi muncul, terutama bagi mereka yang aktif mencari peluang. Di lingkungan pekerjaan, misalnya, bisa muncul tawaran proyek tambahan, kerja sama baru, bahkan peluang untuk meningkatkan penghasilan.
Bagi pelaku usaha, bulan ini juga dianggap mendukung upaya memperluas pasar dan membangun koneksi baru.
Jika sebelumnya menghadapi masalah finansial, Shio Tikus dipercaya dapat menemukan solusi melalui kesempatan yang datang secara tidak terduga.
Kuncinya adalah jangan terlalu pasif. Semakin jeli melihat peluang, semakin besar kemungkinan mereka memanfaatkan momentum tersebut.
Shio Naga disebut menjadi salah satu yang mendapat sorotan positif pada Agustus 2026.
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