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Leni Setya Wati
Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.07 WIB

Jelang Hari Kemerdekaan, 7 Shio Ini Diramal Dapat Kejutan Rezeki

Ilustrasi shio yang akan ketiban rezeki dan keberuntungan pada 17 Agustus 2026 (freepik/jcomp) - Image

Ilustrasi shio yang akan ketiban rezeki dan keberuntungan pada 17 Agustus 2026 (freepik/jcomp)

JawaPos.com – Agustus 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa angin segar bagi sejumlah shio. Bertepatan dengan suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, tujuh shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keberuntungan dan peningkatan rezeki.

Ramalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi finansial. Peluang positif juga disebut dapat muncul dalam pekerjaan, bisnis, hubungan sosial, hingga rencana yang sebelumnya sempat tertunda.

Bagi mereka yang mampu membaca kesempatan dan berani mengambil langkah, bulan ini dipercaya dapat menjadi titik penting untuk memperbaiki kondisi kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang diprediksi memiliki peruntungan menarik sepanjang Agustus 2026.

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus diprediksi mendapatkan banyak kesempatan sepanjang Agustus. Kemampuan mereka membaca situasi dan bergerak cepat dapat membantu menemukan peluang yang sebelumnya belum terlihat.

Dalam pekerjaan, kesempatan memperoleh penghasilan tambahan, proyek baru, kerja sama, hingga peningkatan posisi bisa terbuka. Sementara bagi pelaku usaha, memperluas jaringan dan menjangkau konsumen baru menjadi peluang yang cukup menjanjikan.

Mereka yang sedang menghadapi persoalan finansial juga disebut berpeluang menemukan jalan keluar yang tidak diduga sebelumnya. Karena itu, Agustus dapat menjadi momentum bagi Shio Tikus untuk lebih aktif mengambil kesempatan.

2. Shio Naga

Shio Naga diprediksi berada dalam fase yang cukup menguntungkan. Bukan hanya kondisi keuangan yang berpotensi membaik, hubungan sosial dan peluang jangka panjang juga ikut mendapatkan energi positif.

Bagi pengusaha, kerja keras sebelumnya mulai menunjukkan hasil. Proyek yang sempat terhenti berpeluang kembali berjalan, sementara pemasukan dapat meningkat seiring bertambahnya kesempatan.

Ada pula kemungkinan datangnya rezeki tak terduga, seperti hadiah, warisan, atau proyek yang memberikan keuntungan. Keberanian mengambil keputusan menjadi salah satu modal penting bagi Shio Naga selama periode ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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