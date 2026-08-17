Persib Gelar Latihan Spesial di Hari Kemerdekaan, Pakai Identitas Khas Indonesia

JawaPos.com – Persib Bandung memiliki cara spesial buat memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang diperingati Senin (17/8) ini. Dalam sesi latihan Maung Bandung, para pemain memakai identitas Merah Putih.

Dalam unggahan Persib di media sosialnya, sejumlah pemain memakai pita Merah Putih. Merah Putih yang juga jadi bendera Indonesia itu menempel di bagian tubuh para pemain Persib.

Misalnya Adam Alis, Saddil Ramdani dan Beckham Putra memakai pita Merah Putih sebagai ikat kepala. Kemudian Eliano Reijnders juga mengenakan pita Merah Putih di lengannya.

Para pemain asing pun tidak luput memakai identitas spesial dalam latihan tim. Pemain anyar Persib Mariano Peralta juga salah satu yang mengenakan pita di lengannya.

Selain itu, para pemain juga beramai-ramai memberikan ucapan selamat kepada Indonesia yang berusia 81 tahun pada 17 Agustus 2026 ini. Mereka juga menyampaikan harapan pada Indonesia yang usianya 19 tahun lagi akan berusia satu abad.

“Dirgahayu Indonesia, Merdeka!” kata Eliano Reijnders dalam akun media sosial Persib. “Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-81,” ujar Mark Klok.

“Musim ini kami tidak hanya membawa nama Persib, tapi juga membawa bendera Merah Putih di pentas Asia,” kata Adam Alis serta Beckham Putra.

Tim Persib saat ini masih menjalani sentralisasi latihan di Bali. Persib juga akan menjalani sekali laga di ajang pramusim Dewata Challenge Series 2026 melawan Bali United pada Selasa (18/8) mendatang.