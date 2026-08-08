Nissan X-Trail e-POWER SUV AWD Elektrik dengan Teknologi Hybrid Tanpa Cas Listrik

JawaPos.com - Performa bertenaga, pengendalian lebih stabil, dan kabin yang nyaman menjadi tiga keunggulan utama Nissan X-Trail e-POWER with e-4ORCE.

SUV elektrifikasi andalan Nissan yang tampil di GIIAS 2026 ini menawarkan pengalaman berkendara layaknya mobil listrik berkat teknologi e-POWER, dipadukan sistem AWD e-4ORCE yang siap menghadapi beragam kondisi jalan tanpa membutuhkan pengisian daya eksternal.

Mengusung tema Family Adventure, SUV elektrifikasi ini dipamerkan bersama perlengkapan camping sebagai gambaran kendaraan yang siap menemani perjalanan keluarga maupun aktivitas luar ruang.

Partisipasi Nissan di GIIAS 2026 sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadirkan teknologi elektrifikasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia.

Menurut President of Nissan ASEAN and Thailand, Masao Tsutsumi, Indonesia merupakan salah satu pasar strategis Nissan di kawasan ASEAN sehingga pengembangan kendaraan elektrifikasi terus menjadi fokus perusahaan.

Nissan X-Trail e-POWER with e-4ORCE hadir sebagai SUV yang menggabungkan desain tangguh dengan kenyamanan kendaraan keluarga.

Mobil ini menggunakan teknologi e-POWER, di mana mesin bensin 1.5 liter turbo hanya berfungsi sebagai pembangkit listrik untuk mengisi baterai, sementara roda sepenuhnya digerakkan motor listrik.

"Konsep ini memberikan sensasi berkendara layaknya mobil listrik tanpa perlu melakukan pengisian daya dari luar," ujar Masao Tsutsumi.

Keunggulan lainnya terletak pada sistem e-4ORCE, teknologi penggerak semua roda (AWD) elektrik yang mengandalkan dua motor listrik. Motor depan menghasilkan tenaga 203 PS, sedangkan motor belakang 135 PS, dengan akselerasi 0-100 km/jam diklaim hanya membutuhkan waktu 7,2 detik.